Coronavirus, non si fermano i contagi in provincia e nel Lazio. Decine di positivi intercettati negli aeroporti

Dopo la breve tregua concessa nella giornata di lunedì, sono tornati a crescere i contagi da coronavirus nella provincia di Latina. Tre gli ultimi ufficializzati dalla Asl con il bollettino di ieri, martedì 18 agosto, registrati ad Aprilia (2) e nel capoluogo pontino l’altro; in quest’ultimo caso si tratta di un uomo di rientro dalla Spagna.

Coronavirus Latina: tutti i numeri

Sono saliti così a 657 i contagi totali da inizio pandemia nel territorio pontino con un indice di prevalenza - il numero di persone risultate positive per 10.000 abitanti - arrivato ormai a 11,42. I pazienti attualmente positivi sono 81, con 40 dei pazienti che necessitano del ricovero ospedaliero. Sono 539 ad oggi i guariti, 37 i decessi.

Coronavirus Lazio: 31 positivi intercettati in aeroporto

Sono stati in totale 31 i positivi ai tamponi rapidi individuati nella giornata di ieri presso gli scali aeroportuali di Fiumicino e Ciampino. L’aggiornamento fornito questa mattina dall'Unità di Crisi Regione Lazio. Nello specifico sono stati registrati 19 casi all’aeroporto di Fiumicino e 12 presso lo scalo di Ciampino. "La metà dei test è stata eseguita su viaggiatori tra i 18 e i 34 anni. Dei 31 positivi circa il 50% risiede nel Lazio, gli altri sono residenti in Toscana, Puglia, Liguria, Abruzzo e in altri Paesi UE". “Questo ci dimostra l’importanza di effettuare questi test - ha detto l’assessore D’Amato commentando i dati -. Sono tutti giovani e asintomatici che altrimenti non si sarebbero scovati e avrebbero girato per l’Italia. Presso gli scali di Fiumicino e Ciampino transita circa il 60% del flusso nazionale e dunque è un lavoro importante che stiamo facendo non solo per Roma, ma per il resto del Paese. Una volta tanto possiamo dire con orgoglio che Roma batte Milano ed è stata più efficiente per i test in aeroporto”.

Coronavirus Lazio: boom di casi di rientro

Sono stati 43 i nuovi casi comunicati ieri dall’Assessorato alla Sanità della Regione nel Lazio; più della metà sono di importazione o rientri dai soggiorni: 14 i casi di rientro dalla Sardegna e di questi sei con link a festa a Porto Rotondo, a cui si aggiungono 8 dalla Grecia (un caso da Creta e tre da Corfù), 7 dalla Croazia, 5 dalla Spagna, un caso dalla Francia e un caso di rientro da Malta.

Coronavirus Lazio: in calo pazienti nelle terapie intensive

Sono arrivati a 9221 i contagi totali da inizio pandemia nel Lazio dove si contano oggi 1359 attuali positivi; sono 6991 i guariti, 871 i decessi. Una buona notizia arrivata ieri all'Unità di crisi della Regione: i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva scendono da 9 a 6.

Test sierologici per i docenti e personale scolastico

Prenderanno il via dal 20 agosto i test sierologici per le scuole per i docenti e il personale scolastico del Lazio. Nella Asl Roma 2 sono già 334 le prenotazioni per i test nella giornata del 20 agosto e 1.706 le prenotazioni totali dei docenti.

Coronavirus: le altrre notizie

