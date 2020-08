Coronavirus: non si fermano i casi a Latina e nel Lazio. D’Amato: “Aumento legato al calo di attenzione”

“L’aumento è causato dai rientri dei positivi asintomatici individuati ai drive-in”: questo un primo commento dell’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, dopo la nuova impennata di contagi da coronavirus di ieri nel Lazio: 75 in un giorno, 2/3 dei quali sono di importazione o di rientro dai soggiorni fuori regione, il 30% dalla sola Sardegna. Ed è anche per questo che per D’Amato “sarebbe opportuno effettuare i test agli imbarchi dalla Sardegna per evitare la diffusione del virus all’interno delle navi”.

D’Amato: “Il Covid non è uno scherzo”

“Non mi sorprende affatto che le valutazioni cliniche abbiano spinto i medici al ricovero per alcuni giovani - ha poi aggiunto in serata l’assessore regionale alla Sanità -. Il Covid-19 non è uno scherzo e non va sottovalutato. Colpisce indistintamente se non si mettono in atto le necessarie precauzioni. L’Aumento dei casi - ha detto ancora - è diametralmente collegato al calo di attenzione che c’è stato e a chi ne ha sottovalutato gli effetti. Ovviamente auguriamo un decorso clinico breve e di guarigione per chi si trova in questa fase a vivere l’esperienza del ricovero ospedaliero. Non bisogna abbassare la guardia”.

Coronavirus Latina: vertice in Prefettura

Intanto nella serata di ieri a Latina si è tenuto un vertice in Prefettura dove si è riunito il Comitato per l'ordine e la sicurezza per fare il punto sul nuovo Dpcm del Governo che ha disposto la chiusura delle discoteche e imposto l'uso della mascherina nei luoghi pubblici in cui non è possibile mantenere il distanziamento. Tema centrale la necessità di intensificare i controlli e mettere in campo tutte le iniziative necessarie per assicurare l'osservanza delle nuove prescrizioni (qui la notizia).

Coronavirus Latina: il punto

Due i nuovi contagi in provincia di Latina che sono stati comunicati ieri, 19 agosto, dalla Asl con il consueto bollettino. Positivo un giovane di Santi Cosma e Damiano (qui la notizia); a Latina registrato un caso di rientro dalla Spagna. A questi si aggiunge, poi, la notifica di altri due pazienti positivi non residenti nella provincia pontina (una ragazza campana di rientro da una vacanza a Capri e un’anziana). Si ridisegna così il quadro in provincia: sono 659 i casi totali registrati tra i residenti della provincia pontina con un indice di prevalenza che continua a salire - vale a dire il numero dei delle persone risultate positive per 10.000 abitanti - e arrivato a 11,46. Da tenere sott’occhio anche il numero degli attuali positivi arrivati a 82 - in 36 sono ricoverati -; sono poi 540 i guariti, 37 i decessi.

Coronavirus Lazio: test negli aeroporti

“I dati di questi giorni ci confermano che l’attività messa in atto presso gli scali aeroportuali di Fiumicino e Ciampino serve l’intero Paese” ha detto l’assessore D’Amato. Finora dei test effettuati ai viaggiatori provenienti da Croazia, Grecia, Spagna e Malta, il 47% è relativo a residenti nel Lazio mentre il 30% è relativo a residenti in altre regioni e il 23% è relativo a Paesi esteri. Le regioni con maggior prevalenza di passeggeri testati sono la Campania (24%), la Toscana (14%), l’Abruzzo (11%), la Lombardia (9%), L’Umbria (8%) e la Puglia (7%). L’unica regione finora che non ha avuto viaggiatori testati è la Valle D’Aosta. Il sistema “sta funzionando - ha poi aggiunto D’amato - e questo ci permette di intercettare precocemente i casi asintomatici che altrimenti avrebbero viaggiato per l’Italia”.

Coronavirus Lazio: nuova impennata di casi

Come detto sono stati 75 i nuovi casi ieri nel Lazio; 2 su 3 sono di importazione o di rientro da soggiorni fuori regione. Ben 23 sono stati casi di rientro dalla Sardegna, 6 dalla Spagna, 2 da Malta, uno rispettivamente da Croazia, Romania, Albania, Costa D’Avorio, Filippine, Equador, Kazakistan, Campania, Emilia-Romagna e Puglia.

Coronavirus Lazio: tutti i numeri

Con i nuovi casi di ieri sono saliti a 9296 i contagi totali nel Lazio da inizio pandemia. Gli attuali positivi sono ad oggi 1429; in calo negli ultimi giorni i pazienti nelle terapie intensive che sono scesi a 6. I guariti sono 6996, mentre sono 871 i decessi.

Test sierologici per i docenti e personale scolastico

Prendono il via oggi, 20 agosto, i test sierologici per le scuole per i docenti e il personale scolastico del Lazio; è boom di adesioni. Inizio dei test previsto nella Asl Roma 2, Asl Roma 3, Asl Roma 4, Asl Roma 5, Asl di Viterbo, Asl Frosinone e la Asl di Rieti. "Rivolgo un invito a tutti i docenti e al personale ad aderire all’iniziativa e a prenotarsi per tempo visto il volume delle prestazioni da eseguire" ha detto l'assessore D'Amato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Articolo in aggiornamento