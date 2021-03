Coronavirus: 1500 contagi nel Lazio, 144 in provincia. Oltre 20mila vaccinazioni al giorno

Sono 144 i ci si covid riportati ieri, 23 marzo, nel bollettino della Asl. Un dato che porta a 3.237 il conto complessivo del mese di marzo, maggiore dei 2820 casi totali registrati nell'intero mese di febbraio. Nelle ultime 24 ore nessun decesso segnalato e 106 pazienti guariti.

Sono 20 i comuni coinvolti, con un altro picco che ha interessato il comuen di Fondi, che ha contato 32 contagi. Altri 27 nella città di Latina, 12 a Formia, 10 nei comuni di Aprilia e Pontinia e ancora 8 a Cori.

Coronavirus Lazio: quasi 1500 nuovi contagi

Arrivano quasi a quota 1500 i contagi del Lazio del 23 marzo: 1491 in particolare quelli comunicati dall’assessorato alla Sanità della Regione su circa 34mila test, di cui oltre 14mila tamponi (+4746) e oltre 20mila antigienici. Scende al 10% il rapporto tra tamponi e positivi e al 4% se si considerano anche gli antigenici. Aumentano invece i decessi nelle ultime 24 ore, che sono stati 26, mentre ammontano a 1141 i guariti. Hanno superato quota 270mila i contagi totali nel Lazio in questo anno di pandemia; sono quasi 49mila gli attuali positivi che continuano a crescere, mentre quasi 215mila persone sono guarite; 6400 i deceduti.

Vaccini, una donna ricoverata per trombosi al Goretti

Una donna di 35 anni è ricoverata all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina per una trombosi. Una settimana prima aveva ricevuto il vaccino Astrazeneca perché appartanente a una categoria sanitaria coinvolta nelle prime somministrazioni. La donna è in prognosi riservata e il suo caso, molto raro, appare simile a quelli registrati in altri Paesi europei come la Germania. Un'intera equipe dell'ospedale Goretti sta lavorando al caso per cercare di ricostruire l'anamnesi della paziente (la notizia).

La novità sui vaccini

"Prosegue la campagna vaccinale, nel Lazio viaggiamo ad oltre 20mila somministrazioni al giorno" fanno sapere dalla Regione Lazio che annuncia anche una novità: è infatti possibile effettuare la prenotazione del vaccino contro il coronavirus anche sulla app Salute Lazio. La app è disponibile per dispositivi IOS e Android. Intanto le vaccinazioni sono arrivate ad oggi, secondo l'aggiornamento delle 9 del 24 marzo, oltre 846mila, di cui quasi 57mila in provincia di Latina.

Vaccino ReiThera: parte la sperimentazione al Goretti

Una buona notizia per l'ospedale Goretti è data invece dalla partenza ufficiale della sperimentazione del siero ReiThera: lo scorso 19 marzo i primi cinque volontari hanno raggiunto l'ospedale per essere sottoposti ai prelievi, firmare il proprio consenso e poi ricevere la somministrazione. Circa 50 i volontari selezionati dall'ospedale (qui tutti i dettagli).

Coronavirus, le altre notizie

