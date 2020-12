Coronavirus: meno di mille casi nel Lazio, 92 in provincia. D'Amato: "Il vaccino non è un tana libera tutti"

Sono 92 i nuovi casi accertati sul territorio pontino e riportati nel bollettino della Asl del 28 dicembre. Un numero di poco superiore a quello dei pazienti guariti nelle ultime 24 ore, che sono stati invece 85. Venti i comuni della provincia interessati dai contagi, tra cui Latina che ne conta 17, Minturno che ne conta 11, Formia con 10, Aprilia con nove. La curva appare ora in flessione, ma è possibile che i dati degli ultimi giorni risentano di un numero inferiore di tamponi processati per l'orario ridotto dei drive-in.

In provincia 245 vittime del covid

In provincia si sono registrate ancora tre vittime: un paziente residente a Gaeta, uno a Latian e un altro arrivato invece da fuori provincia. Si allunga dunque lista dei decessi, che sono arrivati ora a 245 in totale dall'inizio della pandemia, 95 dei quali registrati solo nel mese di dicembre.

Coronavirus Lazio, contagi in calo ma meno tamponi

Nel Lazio contagi sotto quota mille, ma il numero di tamponi effettuati è nettamente in calo. Sono stati meno di 10mila infatti test processati (-401) dai quali sono stati riscontrati 966 casi (-11). Il rapporto tra tamponi e positivi sale così al 10%. “L’arrivo del vaccino non è un tana libera tutti - ha commentato l’assessore regionale D’Amato -. Ci aspettano ancora mesi duri in cui dobbiamo essere rigorosi nel rispetto delle misure di contenimento”. Nelle scorse 24 ore sono aumentati ricoveri e terapie intensive. Ad oggi sono più di 76mila gli attuali positivi nel Lazio; 2820 i ricoveri e 307 le terapie intensive; in aumento rispetto alle scorse 24 ore. I contagiati da marzo nel Lazio sono arrivati a 158733, di cui più di 79mila sono guariti; sono 3576 i decessi.

V-day a Latina: prime 40 dosi

E' arrivato il giorno: oggi a Latina le prime 40 le dosi di vaccino che verranno somministrate all'ospedale Goretti alle prime cinque operatrici (tre infermiere e due dottoresse) e ad altri 35 tra medici e infermieri in servizio alla Asl e nelle Uscar. Tra loro c'è Irene Fanuli, intervistata dal presidente dell'ordine dei Medici Giovanni Maria Righetti. A ribadire l’importanza della vaccinazione, alla vigilia del V-Day pontino, è stato anche il sindaco di Latina Damiano Coletta: “Un primo passo verso la fine di questo incubo chiamato Covid-19. Facciamolo tutti perché vaccinarsi oggi è un dovere etico" ha detto il primo cittadino.

Latina in zona arancione: cosa si può fare e quali i divieti

Dopo quattro giorni di "zona rossa" da oggi, lunedì 28 dicembre, e per altri 3 giorni anche nella provincia di Latina, come nel resto del Paese, si torna in "zona arancione". Cosa cambia? Quali sono i divieti e cosa è invece possibile fare? Ecco un prontuario delle regole, dei permessi e delle restrizioni (leggi qui la notizia).

Coronavirus, le altre notizie

