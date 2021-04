Coronavirus Lazio, 1.631 nuovi casi nelle ultime 24 ore, a Latina sono 194 i contagi

Nella regione continuano ad aumentare i ricoveri e le terapie intensive mentre diminuiscono i contagi e i decessi. Non si fermano le vaccinazioni

E' pressochè stazionaria la situazione dei contagi nel Lazio nelle ultime 24 ore. Su oltre 16 mila tamponi effettuati (+740) e oltre 23 mila antigenici per un totale di oltre 39 mila test, si registrano 1.631 casi positivi (-287), 27 i decessi (-16) e +793 i guariti. Diminuiscono i casi e i decessi, mentre aumentano i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 4%.

In provincia di Latina però si registra un brusco aumento dei casi di Covid. L’odierno bollettino diffuso dalla Asl comunica che nelle ultime 24 ore ci sono stati 194 nuovi contagi a fronte dei 119 del giorno precedente. Un dato poco rassicurante al quale si aggiunge anche quello relativo ai ricoveri, 20 solo nelle ultime 24 ore.

I casi a Roma città sono a quota 800. Lieve frenata dei casi che diminuiscono sia rispetto alla giornata di ieri, sia rispetto alla scorsa settimana. La macchina vaccinale del Lazio non si ferma nemmeno a Pasqua e Pasquetta previste oltre 50 mila somministrazioni.

Nella Asl Roma 1 sono 357 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sette decessi con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 384 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano otto decessi con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 128 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi con patologie. Nella Asl Roma 4 sono 116 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi con patologie. Nella Asl Roma 5 sono 146 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 101 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso con patologie. Nelle province si registrano 399 casi e sono cinque i decessi nelle ultime 24h.

Nella Asl di Latina sono 194 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso 82 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 100 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registra un decesso di 72 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 66 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 92 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 39 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 68 e 70 anni con patologie.

Coronavirus Latina: il bollettino del 3 aprile

Coronavirus Latina: il bilancio

Vertice in Prefettura

E nella giornata di ieri proprio la delicata questione della pressione sul Goretti è stata al centro del vertice che si è tenuto in Prefettura durante il quale è stato programmato anche lo dispiegamento di forze che dovrà entrare in azione nel periodo delle festività di Pasqua, quando il Lazio e la provincia torneranno di nuovo in zona rossa (qui al notizia).