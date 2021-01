Coronavirus, contagi senza tregua: 1275 casi nel Lazio. In provincia 113

Nel secondo giorno del nuovo anno sono 113 i nuovi casi di covid in provincia di Latina riportati nel bollettino della Asl. Un solo decesso, registrato nel comune di Latina: un paziente di 76 anni che era ricoverato in ospedale. Nella giornata di ieri il numero più elevato di contagi ha riguardato la città di Formia, con 44 positivi, seguita dai 19 casi di Aprilia e dai 16 di Latina. I guariti sono stati appena 24 in 24 ore.

Il bilancio di contagi e vittime dall'inizio della pandemia

Il totale dei cittadini pontini che si sono contagiati dall'inizio della pandemia ammonta a 14.749, ma supera i 15.100 se si contano anche le positività di cittadini in carico alla Asl di Latina ma residenti fuori provincia. Le vittime sul territorio sono invece 254, 101 delle quali registrate nel solo mese di dicembre, mentre a novembre erano state 95.

Vaccini: oltre 17.400 nel Lazio, 582 in provincia di Latina

Nel Lazio, la campagna vaccinale è stata avviata presso l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani" di Roma il 27 dicembre scorso, mentre il 29 le prime dosi sono arrivate anche in provincia di Latina. La campagna vaccinale nel Lazio prosegue ora secondo un preciso calendario che tiene conto dell'arrivo delle fiale nelle singole Asl. Al momento, secondo i dati aggiornati alle 18 del 2 gennaio 2021, in tutta la regione sono stati somministrati complessivamente 17.404 vaccini, con la Asl di Roma 6 e di Frosinone in testa con oltre 2mila dosi già iniettate. In provincia la quota è molto più bassa, pari a 582 dosi somministrate, che rientra comunque nella media stabilita della Regione di 1500 vaccini a settimana. Intanto nella giornata di ieri le fiale sono state trasferite anche negli ospedali di Fondi e di Formia, dove sono stati vaccinati 120 tra medici e infermieri dei presidi ospedalieri (qui la notizia)

Coronaviurs Lazio, 1275 nuovi casi con meno di 10mila tamponi

Per quanto riguarda la regione, nel Lazio su meno di 10mila tamponi effettuati (4.794 in meno rispetto al giorno precedente) si registrano 1.275 casi positivi, 24 morti e 1.164 persone guarite. I casi diminuiscono insieme ai tamponi, ma aumentano ricoveri e terapie intensive e il rapporto tra positivi e tamponi è al 13%. Alto il numero dei contagi a Roma, pari a 768, mentre in provincia e nel resto della regione i contagi scendono in maniera proporzionale rispetto ai tamponi effettuati: 296 i nuovi positivi nella provincia di Roma, 212 quelli delle altre province del Lazio. Oltre ai 113 della Asl di Latina, si registrano 15 casi a Frosinone, 39 a Viterbo, 45 a Rieti, per un totale di quattro decessi. Nel dettaglio, i casi esaminati dall'inizio della pandemia nel Lazio sono stati 166.239. Di questi, 76.448 sono attualmente positivi, 85.975 sono guariti, 3.816 deceduti. I pazienti ricoverati non in terapia intensiva sono 2792, coloro che si trovano invece in terapia intensiva sono 315, mentre seguiti in isolamento domiciliare ci sono al momento nel Lazio 73.341 cittadini positivi.

Scuole, vertice in Regione: ridotto l'orario delle lezioni

Vertice ieri, 2 gennaio, in Regione sulla riapertura delle scuole. Con l'Ufficio scolastico regionale e le organizzazioni sindacali si è concordato di modificare alcuni aspetti legati alla ripresa delle attività. Fatte salve valutazioni diverse del Governo si è deciso di ridurre l’orario delle lezioni da 60 a 45/50 minuti.

Lunedì 4 gennaio 24 ore di "zona arancione"

Fino a oggi, domenica 3 gennaio, anche la provincia di Latina è in zona rossa, con negozi chiusi e limitazioni alla circolazione. Nella giornata di domani, lunedì 4 gennaio, si torna, ma solo per 24 ore, in zona arancione, con l'apertura dei negozi e la possibilità di spostarsi nel proprio comune di residenza. Ultime due giornate "rosse" il 5 e il 6 gennaio, in attesa delle prossime decisioni del Governo (tutte le misure contenute nel decreto di Natale).

