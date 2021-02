Coronavirus, nel Lazio 1141 nuovi casi. D’Amato: “Evitare gli assembramenti nel weekend”

I dati di oggi aggiornati: in provincia sono 178 i contagi; nel Lazio in calo ricoveri e terapie intensive. Attenzione alta sul fine settimana

Altri 178 nuovi casi di coronavirus in provincia di Latina; dato stabile rispetto a quello di ieri (176), così come pressoché stabile è il dato fatto registrare in tutto il Lazio, 1141 contagi, rispetto alle scorse 24 ore. Nel territorio pontino il numero più alto di contagi oggi è stato registrato a Latina città (32), importanti anche i dati che arrivano da Aprilia (19) e Formia (17). Sono stati invece 140 i guariti nelle ultime 24 ore.

Coronavirus Latina: il bilancio dei decessi

Con il bollettino di oggi la Asl ha dato comunicazione anche della morte di un paziente di Aprilia; aveva 82 anni. Salgono a 362 i decessi da inizio pandemia tra i residenti dell’intera provincia pontina, 13 solo in questi primi 4 giorni di febbraio.

Coronavirus Lazio: 1141 casi

Sono stati 1141 i nuovi casi oggi in tutto il Lazio; un dato stabile rispetto alla giornata di ieri (erano stati 1174) a fronte di oltre 11mila tamponi e oltre 18mila antigenici per un totale di quasi 30mila test. Secondo il bollettino diffuso dall’Assessorato alla Sanità della Regione, sono 36 i decessi, 2310 i guariti; in calo le terapie intensive e anche i ricoveri mentre il rapporto tra positivi e tamponi è a 9%, ma se si considerano anche gli antigenici la percentuale scende a 3%. “E’ il primo weekend in zona ‘gialla’ e bisogna rispettare le regole, evitare gli assembramenti - ha detto l’assessore regionale D’amato commentando i dati -. Non vanifichiamo il lavoro fatto finora”.

Coronavirus Lazio: il bollettino del 5 febbraio

Hanno superato quota 210mila i contagiati totali in tutto il Lazio da inizio pandemia, mentre oltre 148mila persone sono poi guarite, sono 5201 i decessi. Ad oggi gli attuali positivi sono quasi 57mila, 2264 i ricoveri, 272 le terapie intensive.

Diminuisce la pressione sull'ospedale

La sostanziale stabilità delle curva dei contagi degli ultimi giorni ha portato a ridurre la pressione ospedaliera al Goretti, soprattutto al pronto soccorso. Ha fatto il punto il sindaco di Latina Damiano Coletta in una diretta Facebook di ieri sera, 4 febbraio, insieme all'immunologo Francesco Le Foche. Il sindaco, dopo un colloquio con il direttore facente funzioni della Asl Giuseppe Visconti, che alcuni dei posti letto destinati ai pazienti contagiati sono stati riconvertiti in non covid (qui la notizia).

Vaccini e anticorpi monoclonali: il punto con l'immunologo Le Foche

Vaccini e anticorpi monoclonali: di questo si è parlato ieri semore nel corso della diretta Facebook del sidnaco di Latina Coletta con l'immunologo del policlinico Umberto I, Francesco Le Foche. Nel corso dell'incontro, utile non solo per dare un aggirnamento sulla situazione in provincia e all'ospedale Goretti, è stato fatto anche il punto sui vaccini disponibili e sulla nuova speranza contro il virus che arriva dagli anticorpi monoclonali, proprio in questi giorni autorizzati dall'Aifa anche in Italia (qui la notizia).

Articolo aggiornato alle 19.40

