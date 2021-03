Coronavirus: 1500 casi nel Lazio, 147 in provincia. Superato mezzo milione di somministrazioni di vaccino

Il bollettino della Asl del 5 marzo ha segnalato ancora 147 nuovi casi sul territorio pontino, distribuiti in 20 comuni e registrati su circa 900 test tra antigenici e molecolari. Casi in aumento nel comune di Cisterna, che ne ha contati ieri 29, e sull'isola di Ponza che ne ha invece registrati 14. Ci sono poi 23 contagi nella città di Latina e ancora due nel comune di Roccagorga. Sono invece 134 i pazienti guariti e tre i decessi nei comuni di Aprilia, Gaeta e Roccagorga, che fanno salire a 418 il bilancio complessivo delle vittime nella provincia di Latina dall'inizio della pandemia ad oggi.

Contagi nelle scuole pontine: vertice in prefettura

In provincia si moltiplicano però le situazioni critiche, a partire dalle scuole. Il punto è stato fatto nel corso di un vertice convocato in prefettura con i rappresentanti della Asl, dei Comuni, delle forze dell'ordine e dell'Ufficio scolastico provinciale. I tre istituti del capoluogo in cui si erano verificati i maggiori contagi restano aperti, ma in tutto il territorio sono quasi 200 i casi nella popolazione scolastica registrati negli ultimi otto giorni. Attenzione puntata sui festeggiamenti degli studenti per i 100 giorni dagli esami di maturità (qui i dettagli).

Aprilia: scuole sorvegliate speciali. Focolaio alla zona Leda

Preoccuopa in particolare la situazione dei contagi negli istituti scolastici della città di Aprilia. Focolai e classi in quaratena al Garibaldi, al Grasci e al Rosselli. Un focolaio si è registrato negli ultimi giorni all'istituto comprensivo zona Leda, dove circa 10 tra alunni e docenti delle scuole elementare e dell'infanzia sono risultati contagiati (tutti i dettagli).

Roccagorga attende la fine della zona rossa

Migliorano le condizioni del comune di Roccagorga che passa da 118 casi positivi a 75. La Asl di Latina ha inviato una dettagliata relazione in Regione per la valutazione del quadro epidemiologico e ha proposto l'allentamento delle misure restrittive imposte dalla zona rossa ma con alcune particolari indicazioni: un'intensificazione dei controlli nel paese e la didattica a distanza (la notizia).

Il Lazio resta in zona gialla

Il Lazio resta ancora ufficialmente in zona gialla secondo quanto stabilito dal ministro della Salute Roberto Speranza sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia. La conferma è arrivata nel tardo pomeriggio di venerdì 5 marzo, dal presidente della Regione Zingaretti. “Gli ultimi dati confermano il Lazio in zona gialla ed è un ottimo risultato” ha detto (qui la notizia completa).

Coronavirus Lazio: ancora più di 1500 casi

Sono 1525 i nuovi casi di coronavirus registrati il 5 marzo nel Lazio. Un dato in leggero calo rispetto alle scorse 24 ore mentre sono di più i test effettuati, oltre 38mila di cui 16mila tamponi +2791) e oltre 22mila antigenici. I decessi sono stati 19 (-3) e 987 guariti che dopo giorni scendono sotto quota mille. “Diminuiscono i casi e i decessi, mentre aumentano i ricoveri e le terapie intensive - ha detto l’assessore D’amato -. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende sotto al 4%. Andiamo verso nuove misure nella provincia di Frosinone”. Per quanto riguarda i vaccini è stato superato il mezzo milione di somministrazioni totali e 150mila a over 80. Prenotati 4.400 super fragili e caregiver.

Il bollettino della regione del 5 marzo

Sono più di 36mila gli attuali positivi in tutta la regione sugli oltre 241mila contagiati in un anno di pandemia; quasi 200mila i guariti, più di 6mila i decessi. Ad oggi sono 1872 i ricoveri, 248 le terapie intensive occupate.

D'Amato: "Con la vaccinazione agli anziani si riduce incidenza e mortalità"

"Gli ultimi dati elaborati dal Dep – Dipartimento di Epidemiologia del Lazio dimostrano come a partire da inizio febbraio nelle classi di età più anziane si registra una forte riduzione dell’incidenza nella fascia di età 80-84 anni che passa da 13.5 a 8.6 nuovi casi per 10mila abitanti e nella fascia over 85 anni che passa da 13.9 a 10.5 nuovi casi per 10 mila abitanti. E’ evidente inoltre una riduzione del tasso di mortalità che passa da 2.13 a 1.54 ogni 10mila abitanti. Il Lazio è la Regione che ad oggi ha vaccinato più anziani raggiungendo quota 140 mila over 80 vaccinati". Lo ha spiegato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'amato.

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento