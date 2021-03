Coronavirus, in provincia la vittima più giovane dall'inizio della pandemia. Nel Lazio 1400 casi

Stabile la curva del covid in provincia di Latina, con 151 nuovi casi riportati nel bollettino della Asl di domenica 7 marzo, ma analizzando i dati settimanali è evidente un incremento. La prima settimana del mese di marzo si è infatti chiusa con 949 positività, quella precedente invece (dal 22 al 28 febbraio) con 774 e un mese fa, nello stesso periodo di riferimento, i contagi erano stati 824.

Nel dettaglio, in provincia è ancora una volta la città capoluogo a registrare i numeri più elevati: sono stati infatti 37 nelle scorse 24 ore. Ma restano critiche anche le situazioni di altri comuni, come quello di Fondi, che ha registrato 17 contagi, o Cisterna che ne ha contati 16.

La più giovane vittima del covid dall'inizio della pandemia: aveva 31 anni

Con l'aumento dei casi si segnalano purtroppo anche nuovi decessi: sono due quelli segnalati dal bollettino, una donna di 82 anni e un giovane di appena 31 che era ricoverato in Rianimazione all'ospedale Goretti. Si tratta della più giovane vittima del covid in provincia di Latina. I decessi totali dei cittadini pontini salgono così a 422, mentre 169 nel 2021.

Il bollettino del Lazio

Sfiorano quota 1400 i nuovi casi in tutto il Lazio (1399), con un un numero inferiore di tamponi: quasi 12mila i molecolari effettuati e oltre 18mila gli antigenici per un totale di oltre 30mila test. Sono stati 13 i decessi e 943 i guariti. Nella Capitale nelle scorse 24 ore sono stati registrati 591 nuovi casi, altri 283 invece sono nel resto della provincia di Roma. Le altre 4 province del Lazio contano complessivamente 525 contagi,Per quanto riguarda i numeri attuali, sono più di 37mila gli attuali positivi in tutto il territorio regionale; 1951 i ricoveri, in risalita nelle ultime 24 ore, 240 le terapie intensive occupate. Superano quota 244mila i contagiati totali nel Lazio in un anno di pandemia, mentre i guariti hanno superato la soglie delle 200mila unità e sono arrivati invece 6.042 i decessi.

A Roccagorga finisce la zona rossa

A partire dalla giornata di oggi, lunedì 8 marzo, il comune di Roccagorga non sarà più in zona rossa. Le restrizioni determinate da un'ordinanza della Regione Lazio dovuta a un eccessivo aumento dei contagi sono durate tre settimane. Ora il paese si avvia lentamente a un ritorno alla normalità ma non sarà un "tana libera tutti" ha dichiarato il sindaco Nancy Piccaro, che ha emesso un'ordinanza in cui, in accordo con la Asl, restano chiuse le scuole di ogni e grado, chiusi anche parchi e giardini comunali:(qui la notizia completa).

Altri casi di variante inglese: focolaio a Latina

Dopo Sabaudia ed Aprilia, sono stati intercettati casi di variante inglese anche nel capoluogo pontino. La conferma è arrivata dalla Asl: in un’azienda che ha sede a Latina Scalo sono stati riscontrati 13 dipendenti positivi alla variante e insieme a loro sono stati contagiati anche 19 familiari (qui la notizia completa).

Crescono i contagi, scuole pontine attenzione

E restano attenzionate nella provincia di Latina anche le scuole che sono state al centro di un vertice che nel pomeriggio di venerdì si è tenuto in Prefettura e a cui hanno preso parte anche i rappresentanti della Asl, dei Comuni, delle forze dell'ordine e dell'Ufficio scolastico provinciale. I tre istituti del capoluogo in cui si erano verificati i maggiori contagi restano aperti, ma in tutto il territorio sono quasi 200 i casi nella popolazione scolastica registrati negli scorsi otto giorni. Attenzione puntata sui festeggiamenti degli studenti per i 100 giorni dagli esami di maturità (qui i dettagli).

Da metà marzo certificato online per mezzo milione di laziali

"A metà del mese tutti i cittadini vaccinati, circa mezzo milione ad oggi nel Lazio, potranno scaricare online il certificato vaccinale". Lo ha annunciato l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, in occasione dell'inaugurazione del nuovo hub alla stazione Termini. "Siamo pronti - ha aggiunto - si potrà scaricare online dal fascicolo sanitario elettronico di ognuno. Sarà un certificato in doppia lingua dove verrà segnalata la doppia somministrazione e l'attestazione a firma autenticata attraverso un qr code” (la notizia completa).

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento