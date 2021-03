Coronavirus, contagi in risalita a Latina e nel Lazio. D’Amato: “I vaccini sono la priorità”

La giornata di ieri ha fatto registrare un’importante aumento della curva dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina come nel Lazio, ma ha segnato anche il raggiungimento della quota dei 600mila vaccinati in tutta la regione, circa il 10% della popolazione.

Coronavirus Latina: 152 nuovi casi

Soffermandosi sulla provincia di Latina ieri sono stati 151 i nuovi casi, il triplo rispetto ai 46 del giorno precedente. Un dato che riprende l’andamento dell'inizio del mese di marzo che in 10 giorni ha fatto registrare 1225 contagi in totale, in aumento rispetto allo stesso periodo del mese scorso (i casi erano stati 1080).

Coronavirus Latina: il bilancio dei decessi

Altri due morti comunicati ieri dalla Asl con il bollettino; i pazienti erano residenti ad Itri e Priverno. Dopo una tregua di un solo giorno (zero i decessi secondo il bollettino di martedì 9 marzo), la provincia pontina è tornata a piangere la morte di suoi cittadini: sono stati 14 i decessi nel mese di marzo, 425 in un anno di pandemia.

Variante inglese tra i positivi di una scuola

Nuovi casi di variante inglese nella provincia di Latina, questa volta accertata tra i positivi di una scuola, nello specifico un istituto secondario di primo grado del comune di Pontinia. Nelle scorse ore, infatti, l'istituto Spallanzani di Roma ha dato conferma della mutazione del virus presente sui campioni inviati dalla Asl di Latina. Sono cinque infatti i ragazzi risultati positivi al coronavirus e per i quali appunto è stata confermata la variante (qui la notizia).

Coronavirus Lazio: crescono ancora i contagi

E sono in risalita i contagi giornalieri anche nel Lazio: 1654 quelli comunicati ieri dall’Assessorato alla Sanità della Regione, 223 in più rispetto al giorno precedente. Sono stati 22 i decessi e sono ancora in crescita i ricoveri (2076 ad oggi, +27 nelle scorse 24 ore) e le terapie intensive (267 ad oggi, + 6 nelle scorse 24 ore). Cresce ancora anche il numero degli attuali positivi che sono quasi 39mila, mentre ha superato la soglia dei 248mila il numero del totale dei contagiati in tutta la regione dall’inizio della pandemia. Più di 203mila le persone che sono poi guarite, 6114 i deceduti.

Vaccini nel Lazio: superate le 600mila somministrazioni

Il Lazio ha supera la soglia delle 600mila somministrazioni di vaccino, pari al 10% della popolazione. Già vaccinati 200 mila over 80. "La priorità sono i vaccini - ha commentato ancora l'assessore D'Amato - non dobbiamo perdere tempo, aspettiamo comunicazioni per le consegne di aprile e maggio. Non possiamo fermare la macchina adesso" (qui la notizia completa).

Vaccini agli over 70: al via le prenotazioni

Ieri partite le prenotazioni online sul portale di Salute Lazio per i vaccini agli over 70. Le operazioni al momento sono riservate alla fascia di persone tra i 77 e i 76 anni, vale a dire i nati nel 1944 e 1945. Nella giornata di domani, invece, si parte con i soggetti che hanno tra 75 e 74 anni, i nati quindi nel 1946 e 1947 (qui la notizia completa).

A Latina la sperimentazione del vaccino Reithera e dei monoclonali

Una giornata importante quella del 9 marzo per la Asl di Latina, scelta per le fasi 2 e 3 della sperimentazione del vaccino Reithera e per l'utilizzo degli anticorpi monoclonali. "Due importanti riconoscimenti che ci pongono in prima linea nella lotta al covid” ha commentato Visconti che, insieme alla dottoressa Mirian Lichtner, direttrice del reparto Malattie Infettive dell'ospedale Goretti, e al dottor Francesco Equitani direttore del centro trasfusionale del nosocomio di Latina, hanno illustrato i particolari nel corso di una conferenza stampa (qui i dettagli).

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento

Gallery