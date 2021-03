Coronavirus, i contagi corrono veloci: il punto alla vigilia della zona rossa a Latina nel Lazio

In provincia ieri 253 nuovi casi, quasi 2mila nel Lazio mentre da domani entrano in vigore le misure più stringenti. In tutta la regione circa 670mila le vaccinazioni, 45mila nel territorio pontino

Il coronavirus corre ancora veloce: alla vigilia della zona rossa ieri, sabato 13 marzo, sono stati 253 i nuovi casi nella provincia di Latina e quasi 2mila nel Lazio. Nel territorio pontino sono 734 i contagi registrati nei sei giorni di questa settimana, 1683 nel mese di marzo, in aumento rispetto a febbraio quando nello stesso arco temporale erano stati 1456. E nel Lazio, ieri, è stato registrato il dato più alto dall’inizio dell’anno. Questi i numeri che ci portano alla zona rossa, con le misure più stringenti che entreranno in vigore da domani, 15 marzo.

Coronavirus Latina: 253 nuovi casi

Il dato dei nuovi casi registrato ieri nel territorio pontino è stato il più alto degli ultimi due mesi (254 quelli del 20 gennaio scorso); molti ancora quelli che sono stati accertati a Latina città (45), come anche a Fondi (33) e Formia (30), ma anche a Cisterna (29) ed Aprilia (23). Solo 42 i guariti comunicati ieri dalla Asl con il consueto bollettino.

Coronavirus Latina: il bilancio dei decessi

Tre, invece, i decessi di cui è stata data notizia ieri (i pazienti erano residenti a Cisterna, Priverno e Terracina). Da inizio mese nella provincia di Latina hanno perso la vita 21 persone, sono invece 433 i morti dall'inizio della pandemia.

Coronavirus Lazio: boom di casi

Boom di casi ieri nel Lazio, che raggiunge il dato più alto nel 2021. Sono stati 1998 quelli comunicati dall’Assessorato alla sanità della Regione, più di duecento rispetto al giorno precedente; 19 i decessi e 788 i guariti. L'altro dato da mettere in evidenza l’ulteriore aumento del numero dei ricoverati che ad oggi hanno raggiunto quota 2172 e delle terapie intensive occupate che sono 278 in tutto il territorio regionale. Continua a crescere anche il numero degli attuali positivi che sono circa 41500, mentre sfiorano la soglia dei 254mila i contagiati totali nel Lazio da inizio pandemia; più di 200mila persone sono poi guarite; 6173 i decessi.

Il Lazio in zona rossa

Da domani, lunedì 15 marzo, anche la provincia di Latina e il Lazio entrano in zona rossa. Questo quanto deciso dal ministro della Salute Roberto Speranza che ha firmato le nuove ordinanze che ridisegnano la mappa dell’Italia con 11 regioni nelle quali sono previste le misure più stringenti (Campania e Molise, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche, Lazio, Puglia), 9 in zona arancione (Abruzzo, Umbria, Valle d'Aosta, Liguria, Toscana, Calabria, Sicilia, Alto Adige, Basilicata) e la sola Sardegna in zona bianca (qui la notizia).

“Responsabilità e misura, sentiamoci già in zona rossa”

Da più voci è arrivato l’appello alla responsabilità alla vigilia della zona rossa, anche se nella giornata di ieri anche in alcune zone della provincia di Latina, come è accaduto in altri centri d'Italia, si è assistito a scene di assembramenti. Lo stesso sindaco del capoluogo ha rivolto un appello ai cittadini per l’ultimo fine settimana in zona gialla. Non facciamo che il weekend “sia come i saldi di fine stagione - ha detto -. Cerchiamo di essere responsabili. Usiamo misura e attenzione, perché dal punto di vista numerico siamo di fatto già in zona rossa” (qui la notizia completa).

Il punto sui vaccini

Sono ad oggi, secondo i dati diffusi dalla Regione circa 670mila le vaccinazioni effettuate su tutto il territorio laziale, con la provincia di Latina che sfiora le 45mila. In tutto il Lazio quasi 200mila persone hanno ricevuto ancella seconda dose, 12mila nel territorio pontino. Da ieri, ha fatto sapere ancora l’Assessorato alla Salute della Regione, la prenotazione online della vaccinazione è estesa anche ai portatori di disabilità gravi identificati dal codice esenzione C02 (Invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di accompagnamento).

