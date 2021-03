Coronavirus, sali e scendi della curva in provincia. Nel Lazio aumentano i ricoveri: “Segnale di forte attenzione”

Contagi dimezzati ieri in provincia, 76, rispetto a domenica quando erano stati 144; nel Lazio per il quinto giorno hanno superato la soglia dei mille

E’ il dato più basso degli ultimi 6 giorni quello che segna l’inizio del mese di marzo nella provincia di Latina: 76 i contagi da coronavirus comunicati ieri dalla Asl con il consueto bollettino, quasi la metà (a onor del vero con un numero più basso di tamponi) rispetto ai 144 del giorno precedente (sabato 27 febbraio i casi erano stati invece 126, 96 il giorno precedente, 153 e 125 tra giovedì 25 e mercoledì 24 febbraio). Un sali e scendi della curva che sta caratterizzando questi ultimi giorni dopo che a febbraio per oltre una settimana i contagi si erano stabilizzati sotto la soglia dei 100.

Coronavirus Latina: il bilancio dei decessi

Sono 159 i decessi da inizio 2021 in tutto il territorio provinciale. Nella giornata di ieri la Asl ha dato notizia della morte di un paziente che era residente nella città capoluogo che da inizio hanno pianto la scomparsa di 37 suoi concittadini. Da inizio pandemia i decessi sono stati invece 412.

Coronavirus Lazio: contagi sempre sopra quota mille

Per il quinto giorno consecutivo nel Lazio i nuovi casi sono sopra quota mille: 1044 ieri anche a fronte di un numero più basso di tamponi effettuati tra molecolari e antigenici. Il dato su cui si è soffermato l’assessore regionale della Sanità Alessio D’Amato è stato però quello dei ricoveri, in aumento di 73 unità in 24 ore. “Un segnale di forte attenzione” ha commentato proprio l’assessore D’Amato. In aumento ieri anche le terapie intensive (che ad oggi sono 223), mentre sono quasi 36mila di nuovo gli attuali positivi.

Al via le vaccinazioni a Ponza: le dosi arrivano sull’isola

Vaccinazioni al via sull’isola di Ponza. Nella giornata di domenica 28 febbraio, il Reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza di Civitavecchia, grazie all'impiego degli elicotteri della sezione aerea di Pratica di Mare, ha effettuato il primo trasporto speciale delle dosi destinate agli abitanti delle isole pontine, fondamentale per poter avviare le somministrazioni vaccinali programmate dal Ministero della Salute nell’ambito della lotta alla pandemia (qui la notizia).

D'Amato: "Concreto rischio di chiusura delle scuole"

"Il rischio di chiusura delle scuole c'è sempre, perché dipende da come corre il virus e dal valore dell'indice Rt. Già sono stati adottai provvedimenti nelle zone rosse e nell'intera provincia di Frosinone”. Lo ha dichiarato l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato che, a margine dell'avvio oggi dei tamponi per gli studenti dell'Università Sapienza di Roma, ha risposto ad una domanda dei giornalisti sull’ipotesi della chiusura delle scuole e della ripresa della didattica a distanza per gli studenti. “Noi speriamo di no, ma il rischio è concreto", ha aggiunto (qui la notizia).

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento