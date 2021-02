Coronavirus Latina, a febbraio la metà dei contagi di gennaio. Ma la curva torna a salire

Nei 24 giorni di questo mese sono stati 2301 i casi, 4661 nello stesso periodo di gennaio. Ma ieri il numero dei nuovi positivi è tornato a crescere in provincia, dove è stato registrato il primo caso di varieante inglese, come in tutto il Lazio

Dopo che per dieci giorni i contagi da coronavirus si sono sempre mantenuto sotto la soglia dei 100 giornalieri, ieri, mercoledì 24 febbraio, la curva nella provincia di Latina è tornata a crescere: sono stati 125 i casi comunicati dalla Asl, il doppio rispetto al giorno precedente. Ed in queste ore, oltre che sulla situazione a Roccagorga, l’attenzione è alta anche sull’isola di Ponza dove negli ultimi giorni è stato registrato un importante aumento dei contagi. In tutto il mese di febbraio i casi sono stati 2301 nel territorio ponitno, in calo rispetto al mese di gennaio: in 24 giorni erano stati 4661.

Coronavirus Latina: il bilancio dei decessi

Sono 57 le persone che nel mese di febbraio sono morte in tutto il territorio provinciale, ancora tante. Nella giornata di ieri la Asl ha dato la notizia del decesso di altri due pazienti che erano residenti a Cisterna e Cori. In totale in quasi un anno di pandemia sono stati 406 i pontini che non ce l’hanno fatta e hanno perso la loro battaglia contro il Covid-19.

Primo caso di variante inglese in provincia

Intanto arriva la conferma del primo caso di variante inglese in provincia: sono arrivati ieri dal laboratorio dello Spallanzani i referti del tampone di un militare della guardia di finanza residente a Sabaudia ma in servizio a Roma. L'uomo è risultato positivo alla mutazione del virus così come risultano positive anche moglie e figlia. La Asl ha fatto subito fatto scattare le operazioni di tracciamento su tutti i contatti della famiglia, per i quali è stata disposta la contumacia e l'avvio di uno screening (qui la notizia completa).

Allarme per un cluster sull’isola di Ponza

Come detto, in queste ore tra i territori della provincia attenzionati c’è anche l’isola di Ponza dove c'è particolare allarme per un cluster che conta circa 17 cittadini residenti positivi. Tutto è iniziato partito dalla positività di una donna rientrata a Formia dall'isola. Alcuni giorni dopo sono risultati contagiati anche il marito e il figlio e sono stati sottoposti a tampone altri 30 contatti, 10 dei quali risultati positivi al tampone molecolare effettuato dalla Asl.

Coronavirus Lazio: contagi in risalita

Come accaduto nel territorio pontino, anche in tutto il Lazio nelle scorse 24 ore è stato registrato un aumento del numero dei nuovi casi che sono tornati sopra quota mille (1188). I contagiati totali sono quasi 229mila in tutta la regione, con quasi 35mila persone che sono ancora positive. Ma ieri, rispetto al giorno precedente, sono diminuiti sia i ricoveri (1827 allo stato attuale) che le terapie intensive occupate (227 ad oggi).

Contagi sul lavoro: i dati della Uil in provincia di Latina

I contagi da covid sul posto di lavoro nella provincia di Latina hanno superato, dall'inizio della pandemia, il tetto delle 600 unità, con un incremento significativo nel mese di gennaio, quando si sono registrate 145 infezioni di origine professionale che hanno portato il totale a 632 casi. I dati emergono dal report che la Uil del Lazio realizza periodicamente, elaborando i dati Inail, per monitorare l’andamento della pandemia e le ricadute sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori della provincia pontina (qui la notizia).

Coronavirus, le altre notizie