Coronavirus Latina: curva altalenante in provincia. Nel Lazio aumentano le zone rosse

Nel territorio pontino ieri i casi sono stati 96 a fronte dei 153 del giorno precedente; curva in crescita invece nel Lazio nelle scorse 24 ore è stata superata la quota dei 1500 positivi in un giorno

Se la scorsa settimana aveva fatto registrare un confortante calo dei contagi nel territorio pontino in questa che sta per concludersi, seppur con un andamento altalenante, la curva ha iniziato lentamente a riprendersi. Ieri, venerdì 26 febbraio, sono stati 96 i nuovi casi di coronavirus comunicati dalla Asl con il bollettino, dopo i 153 del giorno precedente e i 125 di mercoledì quando nel numero i nuovi positivi erano più che raddoppiati rispetto alle 24 ore prima. Fino ad oggi nel mese di febbraio sono stati registrati 2550 casi nella provincia di Latina, un dato che ha fatto registrare comunque un importante calo rispetto al mese precedente (erano stati quasi 5mila).

Coronavirus Latina: il dato dei decessi

Anche il dato dei decessi a febbraio è in calo rispetto al mese precedente: 58 quelli registrati fino ad oggi mentre un mese fa erano stati circa 20 in più. Ma il numero resta comunque drammaticamente alto: in quasi una non di pandemia le morti legate al Covid-19 sono state in tutto il territorio pontino 407.

Roccagorga: prorogata di 7 giorni la zona rossa

Prorogata la zona rossa a Roccagorga: questa la decisione della Regione con il presidente Nicola Zingaretti che ieri ha emanato una nuova ordinanza. Ancora troppi contagi nel piccolo comune lepino, 5 quelli riportati ieri nel bollettino ella Asl, 7 il giorno precedente. La situazione dunque ha portato l'azienda sanitaria pontina a inviare una dettagliata relazione in Regione chiedendo una proroga di ulteriori 7 giorni per la zona rossa. Il caso è stato discusso in Prefettura e ieri, 26 febbraio, è arrivata la nuova ordinanza del presidente Zingaretti (qui la notizia). Zona rossa dichiaratoa ieri anche nel comune di Monte San Giovanni Campano nella provincia di Frosinone, dopo Torrice, sempre in Ciociaria, Colleferro e Carpineto Romano nella città metropolitana di Roma.

Lazio resta in zona gialla

Il Lazio resta in zona gialla. Si attende infatti in queste ore l’ordinanza del ministero della Salute Roberto Speranza, ma la conferma è arrivata nella serata di ieri anche dal presidente Nicola Zingaretti, che invita però a tenere sempre alta l’attenzione difronte al Covid-19. “Bene il Lazio ancora in zona gialla. Un risultato di tutta la nostra comunità. Mi raccomando: non abbassiamo la guardia - ha detto -. Le varianti del virus sono molto invasive e i contagi crescono” (qui la notizia).

Coronavirus Lazio: contagi in aumento

Per il terzo giorno consecutivo nel Lazio i contagi giornalieri sono sopra quota mille: 1539 quelli comunicati ieri dall’Assessorato alla Sanità della Regione, 1256 il giorno precedente e 1188 mercoledì. Il rapporto tra tamponi e positivi, secondo l’ultimo dato aggiornato, e al 10%, ma scende al 4% se si considerano anche gli antigenici. Nella giornata di ieri confermato anche un calo del numero delle terapie intensive occupate (217), ma un aumento dei ricoveri nel Lazio (1830). Gli attuali positivi sono tornati sopra quota 35mila, mentre i contagi totali da inizio pandemia sono arrivati oltre 231mila, sono 190mila i guariti, 5851 i decessi.

A Ponza e Ventotene il vaccino somministrato nei poliambulatori

A Ponza e Ventotene le dosi di vaccino potranno essere somministrate direttamente sulle isole senza costringere i residenti a spostarsi. Si parte lunedì 1 marzo con le vaccinazioni a Ponza che proseguiranno il giorno successivo. Mentre la tappa a Ventotene è calendarizzata nell’unica giornata di giovedì 4 marzo visto il minor numero di soggetti anziani (qui la notizia).

La variante inglese in provincia di Latina

I primi casi di variante inglese del covid sono stati registrati in provincia, nel comune di Sabaudia in particolare, dove sono risultati positivi alla mutazione un militare in servizio a Roma ma residente nella cittadina pontina, la moglie che lavora in un'azienda farmaceutica di Latina e la figlia che frequenta invece una scuola elementare della città di Pontinia (qui la notizia).

Coronavirus, le altre notizie

