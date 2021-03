Coronavirus, avverte D’Amato: “La curva è in ascesa. Mantenere rigore nei comportamenti”

Ieri contagi in crescita sia nella provincia di Latina, 155, che nel Lazio, oltre 1500; in aumento anche il numero dei ricoveri e delle terapie intensive occupate. Il punto anche sulla campagna vaccinale

“La curva dei casi è in ascesa, mantenere rigore nei comportamenti”: a parlare l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato a commento dei dati registrati ieri, mercoledì 3 marzo, in tutto il Lazio. In crescita, infatti, nelle scorse 24 ore i contagi da coronavirus nel territorio pontino, 150, che in tutta la regione, oltre 1500.

Coronavirus Latina: il punto su contagi e decessi

Andamento della curva in crescita, come detto, nella provincia di Latina: 150 i contagi ieri a fronte dei 99 di martedì e ancora in aumento rispetto ai 76 del giorno precedente. Alto il dato del capoluogo pontino (32 nuovi positivi) dove l’attenzione è alta anche sulle scuole. Nessun decesso ieri nel territorio pontino dove sono stati 415, invece, i morti in un anno di pandemia.

Contagi nelle scuole: è allarme nel capoluogo ma restano aperte

Ed è stata una giornata frenetica quella di ieri sul fronte delle scuole: dopo un notevole incremento di casi positivi tra gli studenti in tre istituti del capoluogo, si è tenuto un tavolo in Prefettura anche con Asl e Comune di Latina. Nessuna misura drastica al momento con le scuole (Liceo Manzoni, Liceo Majorana e scuola media Leonardo Da Vinci) che restano aperte. Sulla base dei numeri analizzati si è deciso che la situazione sembra al momento sotto controllo (qui la notizia).

Coronavirus Lazio: casi in crescita

E i casi, da una settimana ormai sopra quota mille, sono stati ieri più di 1500 in totale in tutto il Lazio (+332 rispetto al giorno precedente). In aumento anche i decessi, così come i ricoveri (1828) e le terapie intensive (237), mentre il rapporto tra positivi e tamponi è al 10%, al 4% se si considerano anche gli antigenici. Gli attuali positivi sfiorano quota 36mila mentre son quasi 238mila i contagiati da inizio pandemia. Poco più di 196 i guariti, 5976 i decessi.

Nel Lazio record di vaccini in un giorno

Nuovo record di vaccinazione in un giorno ieri nel Lazio. Il bilancio da parte dell’Unità di Crisi della Regione. Ieri sono state 17mila le somministrazioni. “Prosegue il trend di crescita nelle vaccinazioni anche grazie ai medici di medicina generale che in tre giorni dall’attivazione del servizio hanno già eseguito oltre 6 mila somministrazioni”.

D'Amato: "Con la vaccinazione agli anziani si riduce incidenza e mortalità"

"Gli ultimi dati elaborati dal Dep – Dipartimento di Epidemiologia del Lazio dimostrano come a partire da inizio febbraio nelle classi di età più anziane si registra una forte riduzione dell’incidenza nella fascia di età 80-84 anni che passa da 13.5 a 8.6 nuovi casi per 10mila abitanti e nella fascia over 85 anni che passa da 13.9 a 10.5 nuovi casi per 10 mila abitanti. E’ evidente inoltre una riduzione del tasso di mortalità che passa da 2.13 a 1.54 ogni 10mila abitanti. Il Lazio è la Regione che ad oggi ha vaccinato più anziani raggiungendo quota 140 mila over 80 vaccinati". Lo ha spiegato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'amato.

Il Dpcm del Governo Draghi: ecco cosa cambia a Latina e nel Lazio

E' stato firmato nella serata di martedì 2 marzo dal presidente del Consiglio Mario Draghi il nuovo Dpcm che detta le misure di contrasto alla pandemia e che entrerà in vigore da sabato 6 marzo fino al prossimo 6 aprile, confermando fino al 27 marzo il divieto già esistente di spostamento tra regioni o province autonome diverse. Nel decreto, presentato dai ministri Speranza e Gelmini, viene confermata la suddivisione a colori in zone rosse, arancioni, gialle e bianche. Ma sono previste nuove regole per contenere la diffusione delle varianti covid nelle scuole. (Qui tutti i dettagli su zone bianche, scuole, ristoranti e attività sportive).

Ponza, l'obiettivo: tutti i residenti vaccinati entro l'estate

Si è conclusa a Ponza la prima fase della campagna vaccinale anti covid, programmata nelle giornate del 1 e 2 marzo. Le fiale sono state trasportate da un elicottero ddella Guardia di finanza e sono atterrate domenica 28 febbraio. Destinatari delle somministrazioni sono stati anziani over 80, forze dell'ordine, protezione civile e docenti dell'isola. Dal sindaco la proposta alla Asl: vaccinare tutta la popolazione residente prima dell'estate (qui la notizia).

Gallery