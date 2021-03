Coronavirus: contagi, varianti e zone rosse. Qual è la situazione in provincia di Latina e nel Lazio

Curva dei contagi da coronavirus in ripresa nei primi giorni di marzo nella provincia di Latina, così come anche nel Lazio che, con un indice che sfiora l’1, rimane ancora una settimana in zona gialla. La buona notizia di ieri, sabato 6 marzo, è stata l'annuncio della fine della zona rossa a Roccagorga, come anche a Colleferro e a Carpineto Romano, nella città metropolitana di Roma; area rossa dove invece è finita l’intera provincia di Frosinone con misure più stringenti a partire da domeni.

Facendo parlare i numeri, ieri sono stati comunicati dalla Asl di Latina con il bollettino altri 148 nuovi casi, che hanno fatto salire il totale di questa prima settimana in provincia a 798; 1563 quelli accertati in tutta la regione, da tre giorni ormai stabilmente sopra la soglia dei 1500 contagi giornalieri. Boom di casi ieri a Fondi, 29, che resta uno dei centri maggiormente attenzionati del territorio pontino. Due i decessi di cui è stata data conferma, di pazienti che erano residenti proprio a Fondi e a Latina; sono arrivati a 420 i morti in provincia da inizio pandemia.

Altri casi di variante inglese: focolaio a Latina

Dopo Sabaudia ed Aprilia, sono starti intercettati casi di variante inglese anche nel capoluogo pontino. La conferma nelle scorse ore: in un’azienda che ha sede a Latina Scalo sono stati riscontrati 13 dipendenti positivi alla variante e insieme a loro sono stati contagiati anche 19 familiari (qui la notizia completa).

Roccagorga: fine della zona rossa da lunedì 8 marzo

A partire da lunedì 8 marzo il comune di Roccagorga non sarà più zona rossa. Ad annunciarlo è stato l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato ieri al termine della quotidiana videoconferenza della task force regionale con i direttori generali delle Asl, le aziende ospedaliere e i policlinici universitari (la notizia).

Crescono i contagi, scuole pontine attenzione

E restano attenzione nella provincia di Latina anche le scuole che sono state al centro di un vertice che nel pomeriggio di venerdì si è tenuto in Prefettura e a cui hanno preso parte anche i rappresentanti della Asl, dei Comuni, delle forze dell'ordine e dell'Ufficio scolastico provinciale. I tre istituti del capoluogo in cui si erano verificati i maggiori contagi restano aperti, ma in tutto il territorio sono quasi 200 i casi nella popolazione scolastica registrati negli ultimi otto giorni. Attenzione puntata sui festeggiamenti degli studenti per i 100 giorni dagli esami di maturità (qui i dettagli).

Iniziate le vaccinazioni a Ventotene

Dopo Ponza sono iniziate anche a Ventotene le vaccinazioni. Un bilancio della situazione, con i primi numeri legati alle somministrazioni, è stato fatto dall’assessore alla Sanità del Comune di Ventotene Francesco Carta. Ad oggi sono state praticate 68 vaccinazioni (56 Pfizer e 12 Astra Zeneca) agli over 80 (di cui 5 a domicilio e altrettanti nella casa alloggio) e ad insegnanti, forze dell'ordine, protezione civile (qui la notizia completa).

Coronavirus Lazio: oltre 1500 contagi giornalieri

Anche ieri in tutto il territorio regionale sono stati confermati oltre 1500 contagi in un giorno. I decessi sono stati 13 (in totale da inizio pandemia sono 6029), poco meno di mille i guariti (in totale da inizio pandemia sono quasi 200mila). Nelle scorse 24 ore è diminuito il numero delle terapie intensive (242), mentre è aumentato ancora quello dei ricoverati (1896). Il rapporto tra positivi e tamponi è salito all’11%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende sotto al 4%. Cresce, inevitabilmente, il dato anche degli attuali positivi che ha di nuovo superato la soglia dei 37mila mentre sono più di 242mila i contagiati totali in un anno di pandemia nel Lazio.

Il Lazio resta in zona gialla

Il Lazio resta ancora ufficialmente in zona gialla anche nella settimana che inizia domani, lunedì 8 marzo. Questo quanto stabilito dal ministro della Salute Roberto Speranza sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia. La conferma è arrivata nel tardo pomeriggio di venerdì dal presidente della Regione Zingaretti che però continua a mettere in guardia i cittadini. “Gli ultimi dati confermano il Lazio in zona gialla ed è un ottimo risultato, ma non bisogna abbassare l'attenzione” ha detto (qui la notizia completa).

Da metà marzo certificato online per mezzo milione di laziali

"A metà del mese tutti i cittadini vaccinati, circa mezzo milione ad oggi nel Lazio, potranno scaricare online il certificato vaccinale". Lo ha annunciato l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, in occasione dell'inaugurazione del nuovo hub alla stazione Termini. "Siamo pronti - ha aggiunto - si potrà scaricare online dal fascicolo sanitario elettronico di ognuno. Sarà un certificato in doppia lingua dove verrà segnalata la doppia somministrazione e l'attestazione a firma autenticata attraverso un qr code”. Alla data del 6 marzo, intanto, nel Lazio sono state 525442 le vaccinazioni effettuate.

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento