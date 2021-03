Coronavirus: in provincia più di mille casi a marzo. Nel Lazio aumentano ancora i ricoveri

Ha superato la soglia dei mille il numero dei casi di positività al coronavirus riscontrato nella provincia di Latina in questi primi giorni di marzo. I contagi sono 1027, dopo i 78 di ieri di cui ha dato comunicazione ieri la Asl con il consueto bollettino; un dato in aumento rispetto allo stesso periodo di febbraio quando ne erano stati registrati 946.

Coronavirus Latina: il bilancio dei decessi

Sono 12 i decessi legati al coronavirus in questi primi 8 giorni di marzo: ieri la Asl ha dato comunicazione della morte di un uomo di 75 anni in seguito alla quale l’Amministrazione comunale ha deciso di proclamare il lutto cittadino. Da inizio pandemia sono stati 423 i decessi in tutto il territorio provinciale, 170 dei quali concentrati solo nel 2021.

Al via la prenotazione dei vaccini per gli over 70

Da questa settimana prendono il via anche le prenotazioni dei vaccini riservate ai cittadini di età superiore ai 70 anni. Si parte dalla mezzanotte del 10 marzo con le prenotazioni online che saranno divise per fasce di età A darne comunicazione ieri è stata l’Unità di Crisi della Regione Lazio in seguito alla circolare del Ministero della Salute che ha esteso l’età dei cittadini per la somministrazione del siero Astrazeneca anche agli over 65. In virtù di questo, "sono state rimodulate le prenotazioni sul portale regionale ‘prenota vaccino covid’ per la fascia di età superiore ai 70 anni” (qui la notizia completa).

Coronavirus Lazio: ricoveri ancora in aumento

Intanto, dando uno sguardo ai numeri, sono ancora in aumento nel Lazio i ricoveri, che hanno nuovamente superato la quota dei 2mila. In crescita anche il dato delle terapie intensive occupate che ad oggi secondo i dati forniti dall’Assessorato alla Sanità dellaRegione sono 253. Continua a crescere anche il numero degli attuali positivi che al momento sono quasi 38mila; oltre 200mila i guariti da inizio pandemia, 6064 i decessi. Nella giornata di ieri sono stati 1175 i casi nel Lazio, 22 i decessi e meno di mille i guariti.

Fine della zona rossa a Roccagorga

Dopo tre settimane di restrizioni, per Roccagorga ieri è stato il primo giorno fuori dalla zona rossa. Niente più varchi dunque a chiudere il paese dove sono state allentate le maglie, anche se permangono alcune restrizioni come la chiusura di parchi e giardini e si prosegue per un’altra settimana con la didattica a distanza. "È stato un lavoro sinergico tra istituzioni, Asl, forze dell’ordine, polizia e carabinieri, polizia locale, volontari della Croce Rossa e della Protezione Civile, medici, farmacisti, dipendenti e uffici comunali, attività commerciali e soprattutto voi cari cittadini - ha detto il sindaco Nancy Piccaro - È stato un percorso difficile, impegnativo e faticoso, che ci ha visto impegnati in prima linea nella lotta contro il virus” (qui la notizia).

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento