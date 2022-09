Coronavirus, nuova campagna vaccinale: arrivano le dosi contro Omicron

Parte anche nel Lazio e in provincia di Latina una nuova fase della campagna vaccinale contro il Covid -19. La Asl pontina ha fatto sapere che sono infatti già attive le prenotazioni per le dosi booster con i nuovi vaccini bivalenti. La formulazione Original/Omicron BA.1 dei vaccini a m-Rna è raccomandata come seconda dose di richiamo prioritariamente ai soggetti di età maggiore p uguale a 12 anni con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti o preesistenti; over 60; operatori sanitari, operatori e ospiti delle strutture residenziali per anziani; donne in gravidanza.

Il vaccino è invece raccomandato come prima dose di richiamo anche a tutti i soggetti over 12. Queste le indicazioni: la somministrazione vaccinale sarà possibile dopo un intervallo minimo di almeno 120 giorni dal completamento del ciclo primario o dall?ultima infezione (data del test diagnostico positivo). L?accesso alla somministrazione del vaccino può avvenire con le consuete modalità: attraverso il medico di base, le farmacie, la prenotazione on-line sulla piattaforma regionale (al seguente link: https://www.salutelazio.it/campagna-di-vaccinazione-anti-covid-19) Per le richieste di vaccinazione a domicilio sarà inoltre possibile contattare il numero verde 800118800.

Per tutti coloro che hanno effettuato la prenotazione della somministrazione in data precedente al 13 settembre avranno comunque la possibilità di ricevere la nuova formulazione bivalente. Si ribadisce l?importanza della prevenzione attraverso i nuovi vaccini specifici per combattere le nuove varianti del virus.