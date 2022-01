Successo per l'open day per gli adolescenti: si replica anche a Latina domenica 23 gennaio

Un successo l'open day straordinario organizzato ieri, domenica 16 gennaio, in tutto il Lazio e rivolto agli adolescenti nella fascia compresa tra i 12 e i 17 anni. L'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato ha annunciato il superamento del target nazionale dell'80%.

E domenica prossima, 23 gennaio, si replica nelle strutture messe a disposizione dall'Aiop Lazio e in quelle delle Asl di Frosinone, Rieti e anche Latina. Questa volta però si potrà accedere con prenotazione al seguente link: https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home, per una migliore gestione dei flussi.

Ieri infatti l'adesione è stata altissima in tutto il Lazio e anche in provincia di Latina, tanto da esaurire nel giro di brevissimo tempo tutti i numeri disponibili per le dosi. Poco dopo le 8 di mattina infatti, nell'hub vaccinale della ex Rossi Sud su via Monti Lepini, c'era già una lunghissima coda e le 300 dosi a disposizioni si sono rivelate in effetti insufficienti rispetto alle richieste di dosi booster in questa fascia di età.