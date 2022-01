Coronavirus, open day per le donne in gravidanza il 2 febbraio anche nella Asl di Latina

Un open day riservato alle donne in gravidanza e allattamento, organizzato il 2 febbraio anche per fornire una corretta informazione per la scelta consapevole della vaccinazione anti covid. Ad annunciarlo è stato l'assessore regionale Alessio D'Amato, spiegando che la giornata di vaccinazione dedicata si svolgerà anche nella Asl di Latina, oltre in quelle di Roma, Rieti, Viterbo, Frosinone e Latina. Oltre a riceveere le informazioni necessarie le donne in gravidanza potranno anche sottoporsi alla vaccinazione. Nei prossimi giorni la Regione Lazio renderà note anche le modalità di prenotazione.

L'assessore Alessio D'Amato aveva annunciato già nei giorni scorsi l'open day dopo il caso della donna di 28 anni originaria di Aprilia, non vaccinata, deceduta all'ospedale Umberto I di Roma dopo che i medici erano riusciti a farla partorire date le sue gravi condizioni e a salvare così il bambino.