Coronavirus Latina, Open Day Junior: il servizio operativo domani a Latina, Formia, Priverno, Fondi e Terracina

Nelle strutture sanitarie la possibilità di vaccinare i ragazzi dai 12 ai 17 anni. E per prenotare le visite specialistiche bisogna contattare la Asl

Anche in provincia di Latina è operativo l’Open Day Junior destinato alla vacinazione dei ragazzi dai 12 ai 17 anni di età.

Anche domani, domenica 22 agosto sarà operativo presso Abbvie, l'ex Rossi Sud sdu via dei Monti Lepini e al centro Itaca di Formia: l’orario per entrambe le strutture è dalle ore 8 alle ore 20. Sempre il 22 agosto Open Day Junior presso Casa della Salute di Priverno, l’ospedale di Fondi e l’ospedale di Terracina dalle ore 14 alle ore 20.

Per quanto riguarda il servizio provvisorio di prenotazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, fino alla riattivazione del sistema regionale di prenotazione, bloccato a causa dell’attacco hacker, è possibile contattare le centrali operative delle Asl e delle Aziende ospedaliere per effettuare le prenotazioni. Ecco le modalità per quanto riguarda la provincia pontina: Asl Latina, mail: segreteriarac@ausl.latina.it.