Open day vaccinale Astrazeneca per over 40 il 22 e 23 maggio: tre punti di somministrazione in provincia

Come annunciato dalla Regione, anche questo fine settimana, 22 e 23 maggio, sarà replicato l'Open day con il siero Astrazeneca per over 40 (nati nel 1981 e anni precedenti). Per accedere sarà necessario un ticket virtuale e la tessera sanitaria. Con il ticket virtuale sarà consentito lo spostamento per raggiungere il punto di somministrazione prescelto e per rientrare nella propria abitazione durante le ore di coprifuoco. Da oggi, 20 maggio, i ticket sono disponibili sulla app Ufirst.

Per quanto riguarda la provincia di Latina i punti di somministrazione di Astrazeneca sono tre: a Latina presso il teatro San Francesco di via dei Cappuccini; a Formia presso l'amministrazione provinciale di via Spaventola e a Fondi presso l'ospedale San Giovanni di Dio. In tutti e tre i casi l'Open day è dalle 19 alle 24.