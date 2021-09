Coronavirus, vaccini: a Latina e Formia open day dedicato a colf e badanti

Un open day dedicato alla vaccinazione di colf e badanti, due figure professionali che svolgono un lavoro prezioso nell'accudimento delle persone. Ad annunciarlo sul territorio è la Asl di Latina, che ha organizzato appunto due appuntamenti, nelle giornate di giovedì 30 settembre, dalle 14 alle 20, e sabato 2 ottobre dalle 8 alle 14.

I centri vaccinali individuati per le somministrazioni sono l’ ex Rossi Sud in via Monti Lepini a Latina, e il centro commerciale Itaca di Formia. Si potrà accedere agli hub vaccinali con il solo documento di riconoscimento, senza necessità di tessere sanitaria. Sarà inoltre possibile ottenere in quella sede il rilascio del tesserino Stp (Stranieri Temporaneamente presenti) e procedere con la vaccinazione.