La tensostruttura del Goretti è operativa: posti letto per accogliere pazienti covid

E' stata consegnata nei giorni scorsi ed è ora pienamente attiva la tensostruttura sistemata nel parcheggio esterno dell'ospedale Goretti di Latina. Si tratta di un modulo aggiuntivo che contiene 24 posti letto e, come è visibile dalla fotografia, completo di tutta la strumentazione necessaria a monitorare i pazienti, comprese le bombole per l'ossigeno.

Il modulo, che si trova nell'area del parcheggio di fronte al pronto soccorso del nosocomio, servirà a migliorare l'organizzazione e la presa in carico dei pazienti covid che arrivano in ambulanza, evitando le lunghe attese all'esterno a cui si è assistito nelle scorse settimane. Consentirà dunque di gestire i pazienti in tempi più rapidi e, altrettanto velocemente, di liberare le ambulanze per le emergenze del territorio. Non si tratta, come specificato dalla Asl, di una succursale dell'ospedale ma di un luogo in cui i pazienti possono attendere di essere via via assorbiti dal pronto soccorso.

La superficie totale della struttura è di 350 metri quadrati, con 24 posti letto con bombole d'ossigeno, luci e dispositivi per la chiamata infermiere, riscaldamento e impianto di areazione. Una prima valutazione del paziente avviene all'ingresso da parte del personale medico e infermieristico presente