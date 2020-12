Coronavirus: gli orari dei drive in durante le festività natalizie in provincia

Qualche piccola variazione per gli orari di apertura dei drive in per effettuare i tamponi per il coronavirus nella provincia di Latina nel corso delle festività di Natale.

Dalla Asl, infatti, fanno sapere che nei giorni 24, 26 e 31 dicembre e ancora del 6 gennaio le postazioni saranno aperte fino alle 13 mentre il drive in allestito all’Icot di Latina chiuderà alle 11; nei giorni del 25 dicembre e del 1 gennaio invece le postazioni saranno chiuse per l’intera giornata.

Ricordiamo che l'accesso al drive-in è regolato da prenotazione che dovrà essere effettuata almeno 24 h prima. Al momento sono queste le postazioni attive nel territorio pontino:

- Latina: presso l’ex istituto Sani-Salvemini in viale Le Corbusier, presso l’Icot e presso la Clinica San Marco;

- Aprilia presso la Fiera (mercatyo dei fiori) a Campoverde all’altezza del chilometro 46,600 della Pontina;

- Gaeta presso l’ospedale Monsignor Don Luigi di Liegro via Salita Cappuccini;

- Priverno presso la Casa della Salute via Madonna delle Grazie.