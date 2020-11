Coronavirus, positivi al test rapido 20 ospiti del dormitorio di viale XXIV maggio

Circa 20 ospiti del dormitorio di Latina, in viale XXIV maggio, sono risultati positivi al test rapido antigenico. La notizia è arrivata nella tarda serata di ieri. Dopo la scoperta di un caso di contagio, gli operatori sanitari hanno effettuato ieri nel triage della struttura test rapidi a tutti gli ospiti in ingresso, procedendo poi con il tampone molecolare per tutti coloro che sono risultati positivi.

Questi ultimi sono stati quindi sistemati in una sala isolata della stessa struttura, dotata di servizi igienici autonomi, in cui hanno potuto trascorrere la notte. Questa mattina saranno sottoposti a una visita medica per valutare le condizioni cliniche e poi trasferiti in un'altra struttura idonea che sarà individuata dal Comune e dalla Asl in accordo con la prefettura. Intanto l'esterno dell'edificio di viale XXVI maggio è presidiato da due pattuglie della polizia locale di Latina che sorveglieranno la situazione per garantire la sicurezza e assicurare che i positivi non escano dalla struttura.