Al via le vaccinazioni agli over 80, oggi saranno 270: "Contenti e grati di poterlo fare"

Sono iniziate puntuali alle 8,30 questa mattina, 8 febbraio, le prime vaccinazioni agli over 80 della provincia di Latina nei cinque hub allestiti sul territorio dalla Asl, coprendo da nord a sud del territorio. Alla tensostruttura dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina sono arrivati i primi anziani, i fortunati che sono riusciti a prenotare nel primo giorno di avvio della campagna. La gran parte sono accompagnati dai figli, superano il controllo della temperatura all'ingresso della tensostruttura, compilano un modulo con i propri dati e poi si siedono nelle postazioni per l'iniezione del siero. Prima di poter uscire attendono per prassi circa 15 minuti per eventuali reazioni avverse. Tutti sono arrivati nell'orario esatto indicato dalla prenotazioni e non si sono registrati disordini né file.

Poco dopo le 9 esce la prima coppia: "Siamo abituati - commenta il marito - Non c'è stato alcun timore nel fare il vaccino, anzi siamo sollevati e grati di averlo fatto così presto. Molte persone parlano di disturbi che io non mi aspetto. Abbiamo prenotato telefonicamente senza nessun problema e anche qui, questa mattina, il personale è stato molto gentile e rassicurante".

Tra i primi vaccinati anche l'ex sindaco di Latina Mario Romagnoli: "Un'ottima organizzazione - commenta uscendo dalla tensostruttura - Sto molto bene e vedo che nessuno ha avuto sintomi".

In provincia saranno 270 i vaccinati alla fine di questa prima giornata, mentre complessivamente i prenotati hanno abbondantemente superato quota 19.700, poco meno della metà del totale degli ultra 80enni residenti sul territorio.