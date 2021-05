Coronavirus, screening sulla popolazione indiana a Latina: si presentano soltanto in due

Lo screening di Latina effettuato ieri e dedicato alla popolazione indiana è andato praticametne deserto. Un flop purtroppo peggiore del precedente, quello di San Felice Circeo dove si erano presentati in 60 su circa 600 attesi. Al tendone allestito all'ex Rossi sud e operativo dalle 13 alle 19 si sono presentate solo due persone: un cittadino indiano e una donna di nazionalità russa, entrambi risultati negativi al test rapido.

Nonostante le informazioni e gli appelli lanciati dalle istituzioni, dal Comune e anche da uno dei capi indiani del capoluogo, nessuno ha risposto e nessuno si è sottoposto allo screening necessario a monitorare l'andamento dei contagi tra la popolazione straniera. Si era più volte fatto riferimento alla necessità di controllare dal punto di vista esclusivamente sanitario anche i cittadini stranieri che si trovano sul territorio da irregolari, per poter garantire loro una protezione, sicurezza e isolamento. Ma è ormai evidente che queste operazioni che la Asl sta mettendo in piedi non stanno raggiungendo gli effetti voluti. A parte il successo delle iniziative di Bella Farnia, Fondi e Terracina, in altri territorio l'obiettivo non è stato centrato. Ora si replica domenica 23 maggio a Campoverde, nel territorio di Aprilia, con un'altra giornata di test programmati nell'area della Fiera agricola - Mercato dei fiori, ma sarà probabilmente l'ultimo screening.

La Asl continuerà piuttosto ad effettuare test a tappeto direttamente nelle aziende agricole.