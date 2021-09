Coronavirus, un piano per il rientro in classe: test salivari nelle "scuole sentinella"

Prima riunione in prefettura ieri, 2 settembre, a Latina per elaborare un piano per il rientro a scuola in sicurezza. Quest'anno si parte da due novità principali: la campagna di vaccinazione e l'obbligo di Green pass per i docenti e il personale scolastico. Alla riunione hanno partecipato, oltre al prefetto Maurizio Falco, la Asl, l'ufficio scolastico provinciale, la Regione Lazio e i vertici delle forze dell'ordine. Sul tavolo di discussione approda anche il nodo dei trasporti che quest'anno pone ulteriori criticità rispetto al passato per via del limite massimo di capienza fissato all'80%.

Proprio su questo tema c'è stata una prima garanzia della Regione a potenziare i servizi e le corse per gli spostamenti degli studenti sul territorio ma è stata rilevata anche la necessità di potenziare i controlli per la verifica del rispetto del limite di passeggeri.a bordo. Un ulteriore potenziamento dei controlli riguarderà poi eventuali situazioni di assembramento in entrata e in uscita in prossimità degli istituti scolastici più popolosi del territorio.

Dalla Regione arrivano inoltre altre iniziative per la prevenzione. La prima riguarda la distribuzione di materiale informativo destinato alle famiglie per promuovere la vaccinazione fra i ragazzi dai 12 anni in su. La seconda i test salivari da svolgere sugli studenti delle cosiddette "scuole sentinella", un gruppo di istituti scolastici individuati di volta in volta dalla Asl su verrà effettuato un monitoraggio periodico per la ricerca del Covid. Nei giorni scorsi, durante la presentazione a Latina delle Case e degli ospedali di comunità, anche l'assessore regionale Alessio D'Amato aveva parlato delle scuole sentinella e della necessità di procedere con la campagna vaccinale anche per i ragazzi. La riunione per definire concretamente il piano operativo per le scuole è stata aggiornata a martedì 7 agosto.