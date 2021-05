Coronavirus, contagi nella comunità indiana: screening anche a Latina all'ex Rossi Sud

Continua ad essere monitorata la situazione dei cittadini indiani della provincia, con nuovi screening programmati dall'azienda sanitaria. Oggi, 20 maggio, è la volta di Latina, dove è stato allestito un tendone per test rapidi e molecolari che accoglierà gli stranieri che vivono e lavorano nel capoluogo.

Il luogo del tendone è quello dell'ex Rossi Sud, in un'area distante da quella in cui si effettuano le somministrazioni di vaccino anti covid. L'obiettivo della Asl è quello di monitorare la circolazione del virus all'interno di una comunità in cui spesso le condizioni abitative non consentono l'isolamento di persone positive. I risultati dello screening saranno resi noti nella serata di oggi o nella giornata di domani. Intanto la Asl continua ad organizzare tamponi a tappeto anche nelle aziende agricole del territorio.