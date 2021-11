Coronavirus, i contagi nelle scuole salgono a 128: 67 classi in quarantena in provincia

Le scuole pontine alle prese con positività e quarantene. Il virus continua a circolare fra gli studenti della provincia e le classi per le quali la Asl ha disposto l'isolamento sono quasi raddoppiate nell'arco di una settimana, passando da 38 a 67.

Il quadro è fornito dal bollettino settimanale dell'azienda sanitaria, che prende in considerazione il periodo compreso tra il 10 e il 16 novembre. Alla data del 16 dunque risultavano in quarantena 67 classi con 106 studenti positivi (erano 88 nell'ultima rilevazione), a cui vanno aggiunti 22 positività scoperte tra i docenti e il personale scolastico, per un totale di 128 persone contagiate, contro le 102 di una settimana fa. I contagi dunque aumentano proprio nel momento in cui è ufficialmente entrato in vigore il nuovo protocollo nazionale per la gestione delle quarantene scolastiche che, per scongiurare il più possibile il ricorso alla dad, prevede, tra le altre cose, che l'isolamento scatti solo in presenza di due o tre positivi all'interno della stessa classe (con differenze tra alunni vaccinati e non), rendendo di fatto più complessa l'intera organizazzione dell'attività di prevenzione.

Nel dettaglio, fra i 128 contagi registrati nelle scuole pontine, 69 (il dato più elevato) riguardano gli studenti di età compresa fra i 6 e i 14 anni, 13 sono invece relative agli alunni dell'infanzia, 24 infine gli alunni tra i 14 e 18 anni. Quattro casi riguardano poi collaboratori scolastici, 16 i docenti e due gli educatori dell'infanzia.