Coronavirus, 846 i positivi nelle scuole pontine: contagi dimezzati nell’ultimo mese

Continua la sua fase discendente la curva dei contagi da coronavirus nelle scuole della provincia di Latina. In un mese i casi, tra studenti, professori e personale scolastico, sono pressoché dimezzati e nell’ultima settimana, quella che va dal 27 aprile al 3 maggio, i positivi in totale sono 846. Il dato è riportato nel bollettino settimanale diffuso dalla Asl e restituisce tutti dati in calo. Esattamente un mese fa (nel report che considerava i giorni tra il 30 marzo e il 5 aprile) i casi erano 1.701 (tabella in basso).

Nello specifico ad oggi sono 793 gli studenti positivi, mentre altri 53 casi sono tra i docenti e il personale scolastico.

Guardando il grafico in basso, possiamo vedere che tutte le curve che rappresentano l’andamento del Covid-19 nelle diverse fasce di età degli studenti, hanno fatto registrare una discesa nel mese di aprile. Oggi tra i piccoli della scuola dell’infanzia i positivi sono 179 e il dato è andato progressivamente calando di settimana in settimana, come è anche accaduto per gli studenti al di sotto dei 14 anni (sono 305 i positivi). Nei ragazzi tra i 14 e i 18 anni dopo un leggero rialzo dei casi la settimana precedente, in questa sono tornati a scendere ed oggi ci sono 309 positivi. Stesso discorso anche per i contagi tra i docenti, che oggi sono 36; infine si contano 8 positivi tra i collaboratori e 9 tra gli educatori dell’infanzia.