Coronavirus Latina, i contagi nelle scuole continuano a scendere: 18 gli studenti positivi

Parallelamente all’andamento della curva in provincia, migliora la situazione negli istituti: sono 9 le classi in quarantena, 3 i contagi tra docenti e personale scolastico. La rilevazione della Asl tra il 27 maggio e il 1° giugno

Continua a scendere il numero dei contagi nelle scuole della provincia di Latina. Parallelamente all’andamento della curva che nel mese di maggio ha fatto registrare un’inversione rispetto alle settimane precedenti, anche la situazione negli istituti del territorio migliora.

Questo il quadro che emerge dall’ultimo bollettino settimanale che è stato realizzato dalla Asl di Latina e che scatta la fotografia della realtà attuale nelle scuole a pochi giorni dalla conclusione di un altro anno scolastico fortemente condizionato dall’emergenza coronavirus. Nel periodo preso in considerazione che va dal 27 maggio al 1° giugno sono 18 gli studenti positivi, mentre una settimana fa erano 42 e 55 quella precedente; erano oltre 200 nel monitoraggio di fine aprile. Nel report sono sono poi riportati 3 contagi ad oggi tra docenti ed altro personale scolastico, mentre sono 9 le classi in quarantena, a fronte delle 15 della scorsa rilevazione e delle 43 di quella ancora precedente.

Come sempre la Asl studia la situazione nelle scuole della provincia riportando il numero dei contagi suddivisi per le diverse fasce di età degli studenti: come si vede dalla tabella in basso sono 6 quelli registrati tra gli alunni di età inferiore ai 14 anni, due in meno nei bambini che frequentano le scuole dell’infanzia e 5 tra i ragazzi di età compresa tra i 14 e i 18 anni. Nessun positivo tra i collaboratori scolastici ed uno solo tra i docenti come anche tra gli educatori dell’infanzia.

Il grafico in basso descrive quindi l’andamento della curva per le diverse categorie indicate dalla Asl nelle sei settimane tra il 21 aprile e la data dell’ultimo aggiornamento, vale a dire quella del 1° giugno. Come si può notare la curva rappresenta la costante discesa del numero dei casi nell'ultimo mese e mezzo. Ricordiamo che, secondo quanto disposto dal decreto di aprile del Governo sulle riaperture, per quanto riguarda le scuole, le attività sono in presenza a partire dagli asili nido e fino alle medie, per le superiori è prevista una presenza minima del 70% fino al massimo del 100%.