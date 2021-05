Coronavirus: dimezzato il numero degli studenti positivi, aumentano le classi in quarantena

E’ dimezzato in una settimana il numero degli studenti pontini positivi al coronavirus, anche se è cresciuto quello delle classi che sono state messe in quarantena a causa di contagi. Questi due degli elementi che emergono dal bollettino settimanale che è stato diffuso dalla Asl e che fotografa la situazione attuale nelle scuole della provincia di Latina su cui comunque, nonostante i numeri in calo nelle ultime settimane, resta alta l’attenzione.

Nei giorni compresi tra il 13 e il 19 maggio sono 55 gli studenti positivi, mentre secondo l’ultimo report di una settimana fa erano 110 e in quello ancora precedente 143; ad oggi sono invece 10 le positività tra docenti e personale scolastico, mentre le classi in quarantena sono 43, una settimana fa erano 34.

Il report della Asl analizza poi nello specifico l’andamento della diffusione del Covid-19 nelle varie fasce di età degli studenti, confrontandolo con le settimane precedenti. Sempre la fascia degli alunni di età inferiore ai 14 anni rimane quella dove si registra il maggior numero di contagi, anche se in riduzione rispetto alle rilevazioni precedenti: ad oggi i positivi nella fascia dei ragazzi sotto i 14 anni sono 28, mentre una settimana fa erano 63; 5 i casi tra i bambini della scuola dell’infanzia, come anche tra gli studenti di età compresa tra i 14 e i 18 anni (rispettivamente nell’ultimo bollettino erano 8 e 31). Nessun contagio invece tra i collaboratori, 7 tra i docenti e 2 tra gli educatori dell’infanzia.

Questa i dati raccolti nelle settimane tra la fine di aprile e la prima parte di maggio (fonte Asl di Latina)

Il grafico in basso descrive quindi l’andamento della curva per le diverse categorie indicate dalla Asl nelle sei settimane tra aprile e la data dell’ultimo aggiornamento, vale a dire quella del 19 maggio. Ricordiamo che, secondo quanto disposto dal decreto di aprile del Governo sulle riaperture, per quanto riguarda le scuole, le attività sono in presenza a partire dagli asili nido e fino alle medie, per le superiori è prevista una presenza minima del 70% fino al massimo del 100%.