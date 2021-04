Coronavirus, contagi nelle scuole: 211 studenti positivi in provincia. In quarantena 69 classi

E’ ancora quello delle scuole uno dei temi più delicati in queste settimane, anche a fronte del numero sempre alto dei contagi da coronavirus che si stanno registrano nelle classi degli istituti della provincia pontina. A fotografare la situazione attuale è stata la Asl con un bollettino che raccoglie i numeri dell’ultima settimana, e aggiroanti al 28 aprile.

Secondo il dato aggiornato a ieri, quindi, sono 69 le classi al momento in quarantena nei diversi centri della provincia pontina (una settimana fa erano 41), 211 gli studenti positivi (a fronte dei 78 della settimana precedente) e 24 i positivi tra docenti ed altro personale scolastico (una settimana fa erano 13).

Analizzando la curva dei dati epidemiologici degli istituti scolastici si nota che sono ancora gli studenti della fascia di età più piccola quelli tra cui si registra il più alto numero di contagi. Tenendo sempre in considerazione il periodo tra il 21 e il 28 aprile, sono 162 i casi tra i ragazzi di età inferiore ai 14 anni, 38 quelli nella fascia tra i 14 e i 18 anni; a questi si aggiungono poi i due contagi tra i collaboratori e i 18 tra i docenti.

Questa i dati raccolti nelle settimane tra la fine di marzo e il mese di aprile (fonte Asl di Latina).

Il grafico sottostante descrive quindi l’andamento della curva a partire sempre dal 24 marzo e fino al 28 aprile, suddividendo il periodo preso in analisi in cinque diverse settimane: quella dal 24 al 30 marco in cui le scuole per la maggior parte dei giorni sono state chiuse perché ancora in zona rossa, quella tra il 31 marzo e il 6 aprile a cavallo tra le festività di Pasqua, quella successiva tra il 7 e il 13 aprile, e poi quella tra il 14 e il 20 aprile ed infine i giorni tra il 21 e il 28 aprile. Ricordiamo che, secondo quanto disposto dall’ultimo decreto del Governo sulle riaperture, per quanto riguarda le scuole, le attività sono in presenza a partire dagli asili nido e fino alle medie, per le superiori è prevista una presenza minima del 70% fino al massimo del 100%.

