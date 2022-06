Coronavirus: 260 positivi nelle scuole della provincia, in calo del 23% in una settimana

Scende il numero dei contagi da coronavirus anche nelle scuole della provincia di Latina. La fotografia sulla situazione attuale, quando ormai mancano pochi giorni alla fine dell’anno scolastico, è scattata dal consueto bollettino settimanale che viene realizzato dalla Asl pontina.

Sono in totale 260 i positivi nel mondo della scuola in provincia, in calo di circa il 23% negli ultimi sette giorni, quelli compresi tra il 25 e il 31 maggio (nella precedente rilevazione erano 339). Da notare, però, che se scende il numero dei contagiati tra gli studenti, che sono 240 e nella settimana precedente erano 325, cresce leggermente quello dei positivi tra docenti e altro personale scolastico, che in totale sono 20 (una settimana fa erano 14).

Per quanto riguarda la popolazione studentesca, come si può vedere dal grafico in basso, le curve dei contagi sono tutte in discesa. La più colpita è la fascia di studenti delle elementari e fino ai 14 anni, in cui si registrano 114 positivi, 40 sono i contagiati tra i bambini dell’infanzia e 86 negli alunni di età compresa tra i 14 e i 18 anni. Sono poi 12 i docenti positivi, 5 i collaboratori e 3 gli educatori dell’infanzia.

Nel primo bollettino settimanale del mese di maggio (che considerava i giorni tra il 4 e il 10 maggio) i positivi totali nelle scuole della provincia di Latina erano 604, di cui 557 studenti e 47 tra docenti e personale scolastico. Nelle quattro settimane di maggio il dato è sceso di quasi il 57%.