Coronavirus Latina, l’andamento settimanale: nuovi casi in crescita ma in calo i ricoveri

I numeri diffusi dalla Asl che raccontano la settimana tra il 5 e l’11 aprile in provincia: 1138 i contagi registrati, 16 i decessi e 105 i ricoveri. Curva in crescita nei grandi centri come Latina, Aprilia, Cisterna e Sezze, in controtendenza Sabaudia, Terracina e Fondi

In crescita la curva dei contagi da coronavirus nell’ultima settimana: secondo i dati che ha diffuso la Asl con il bollettino settimanale sono stati 1138 i contagi registrati tra il 5 e l’11 aprile a fronte degli 888 di sette giorni prima (tra il 29 marzo e il 4 aprile), con una crescita del 28%.

L’andamento settimanale

Analizzando la tabella in alto, possiamo notare che la curva ha superato la soglia dei 200 casi giornalieri in ben tre giorni, lunedì 5, martedì 6 e domenica 11 aprile. Nella settimana presa in considerazione sono stati poi 16 i decessi, due in più di quella precedente, 105 i ricoveri, che contrariamente ai contagi fanno segnare un segno meno (erano stati 125 tra il 29 marzo e il 4 aprile). In aumento, invece, i guariti che nella settimana che si è conclusa domenica 11 aprile sono stati 776 (con picchi anche di 200 in 24 ore come accaduto giovedì 8 aprile), 462 invece in quella precedente.

La mappa dei contagi

Guardando nello specifico le varie realtà territoriali, seguono l’andamento provinciale i grandi centri come Latina, Aprilia, Cisterna e Sezze. Nel capoluogo pontino nella settimana appena trascorsa i casi sono stati 282, erano stati 191 quella precedente; ad Aprilia negli ultimi sette giorni i contagi registrati sono stati 148, a Cisterna 106 e a Sezze 57, mentre dal 29 marzo al 4 aprile rispettivamente erano stati 109 e 63 e 36. In controtendenza invece Fondi (70 contagi nella settimana presa in considerazione mentre la precedente erano stati 76), Sabaudia (39 contagi nella settimana presa in considerazione mentre la precedente erano stati 43) e Terracina (64 contagi nella settimana presa in considerazione mentre la precedente erano stati 73).

Le vaccinazioni

Infine, per quanto riguarda le vaccinazioni, sono state più di 11mila le dosi somministrate nei sette giorni presi in considerazione; erano state 10272 la settimana precedente a cavallo tra la fine di marzo e l’inizio di questo mese.