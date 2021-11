Coronavirus, boom di casi in una settimana in provincia, sono 620. Ma calano ricoveri e decessi

Ha fatto registrare un aumento del 64% la curva dei contagi da coronavirus nell’ultima settimana in provincia di Latina: una crescita che raccontata in numeri parla di 620 casi tra il 10 e il 16 novembre, a fronte dei 378 del periodo compreso invece tra il 3 e il 9 novembre.

E’ stato diffuso dalla Asl l’ultimo bollettino settimanale che amplia l’obiettivo dell’analisi dell’andamento del Covid-19 nella provincia di Latina rispetto a quella giornaliera. Quella appena trascorsa è stata la settimana dove sono stati nuovamente toccati picchi di 145 positività in un giorno (il 12 novembre); un dato tanto alto non si registrava dai primi giorni di maggio (i casi il 7 maggio erano stati 182).

Guardando gli altri valori, sono stati 5 i decessi nel periodo preso in considerazione dalla Asl (in calo rispetto alla settimana precedente quando erano stati 8); è diminuito il numero dei ricoveri giornalieri che sono stati nell’ultima settimana 9 mentre nella precedente erano stati 15. Le guarigioni tra il 10 e il 16 novembre sono state 277.

Da segnalare anche la crescita delle vaccinazioni che sono state 10331, a fronte delle 8840 effettuate tra il 3 e il 9 novembre con un aumento di quasi il 17%.

Pesano sul conteggio totale dei casi, quelli registrati nella città di Aprilia (135) dove da lunedì 15 novembre, proprio in conseguenza dell’importante crescita dei contagi, è in vigore l’ordinanza con cui è stato disposto il ripristino dell’obbligatorietà nell’uso della mascherina all’aperto, ma soprattutto le positività registrate a Latina città. Nel capoluogo nell’ultima settimana sono state 175 a fronte delle 73 di una settimana fa con una crescita addirittura del 139,7%. Sempre nel quadrante nord della provincia pontina anche a Cisterna c’è stato un elevato numero di casi accertati, 57 (una settimana fa erano stati 34 con una crescita del 67%). Dando uno sguardo generale altri 29 contagi sono stati registrati a Formia, uno in meno a Sezze e 23 a Sermoneta, 21 ancora a Fondi e 20 a Priverno (tutti i dati nella tabella in basso). Sono solo 7 i comuni della provincia dove nella scorsa settimana non sono stati riscontrati nuovi contagi.