Coronavirus: risale la curva settimanale: quasi 200 contagi in provincia. Senza casi 9 comuni

Ha ripreso a crescere la curva dei contagi da coronavirus nell’ultima settimana in provincia di Latina: a raccontarlo l’ultimo bollettino della Asl che analizza il periodo compreso tra il 13 e il 19 ottobre. I casi sono stati 198, in aumento in questa seconda parte del mese e rispetto ai 164 della scorsa settimana e dei 175 di quella ancora precedente. In questo arco temporale il picco più alto è stato raggiunto con le 42 positività del 14 ottobre, il più basso con le 21 di quattro giorni dopo.

Analizzando il resto del bollettino sono stati 2 i decessi (nessuno nelle settimane precedenti) e 12 i ricoveri, in linea con i dati dei due precedenti bollettini (quelli dei giorni compresi tra il 6 e il 12 ottobre e tra il 29 settembre e il 5 ottobre). Sono dimezzate, poi, le guarigioni rispetto ad una settimana fa e sono state 177.

L’altro dato interessante da analizzare è quello delle vaccinazioni che sono state 10509 nella settimana presa in considerazione, mentre erano state meno di 8mila in quella precedente; un numero incrementato negli ultimi sette giorni anche in considerazione dell’introduzione dell’obbligatorietà del Green Pass anche sui posti di lavoro.

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale dei casi, un quarto sono concentrati nel territorio di Aprilia (55 mentre la settimana precedente erano stati 27), mentre 31 sono stati accertati a Latina (gli stessi della settimana precedente) e 26 a Fondi (la settimana precedente erano stati 25); altri 14 contagi sono stati riscontrati a Cori (la settimana precedente erano stati 8) e 13 a Lenola (la settimana precedente erano stati 8); in tutti gli altri comuni dove ci sono state nuove positività la crescita è stata ad una sola cifra. Infine, sono 9 (in calo rispetto ad una settimana fa quando erano stati 14) i comuni dove non sono stati registrati casi.