Coronavirus, oltre 1600 contagi in una settimana in provincia. Nessun comune senza nuovi casi

Si conferma in crescita l’andamento della curva dei contagi da coronavirus nel mese di dicembre in provincia di Latina. La terza settimana, quella che va dal 15 al 21, ha fatto registrare infatti 1.643 nuovi casi, in aumento rispetto alle due precedenti durante le quali ne erano stati registrati 1.117 la scorsa e 835 quella prima ancora (la crescita rispetto al periodo tra l’8 e il 14 dicembre è stata del 47%). A pesare sul conteggio totale i due picchi del 16 dicembre e del 18 dicembre quando le nuove positività sono state addirittura 375 nel primo caso e 327 nel secondo caso; ma in altre due circostanze, poi, i casi giornalieri hanno superato quota 200 (come si può vedere l’immagine in basso).

Sono raddoppiati nella settimana presa in esame dalla Asl che ha diffuso il consueto bollettino anche i decessi che sono stati 8 ed è cresciuto anche il numero dei nuovi ricoveri che sono stati 24 (nel periodo precedente erano 14) come anche, fortunatamente, quello dei guariti che sono stati 310.

Discorso a parte per le vaccinazioni che sono state più di 33mila (a fronte delle 28mila della scorsa settimana con una crescita del 18,6%); da evidenziare l’aumento delle prime dosi che sono state più di 1.900 (nella scorsa rilevazione erano 1.660); hanno raggiunto quota 4.110 le seconde dosi e oltre 27mila sono state le terze.

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale dei contagi, cresce ancora il dato nella città capoluogo, Latina, (del 48% in una settimana) dove i casi tra il 15 e il 21 dicembre sono stati 558, mentre nel precedente bollettino erano 377; stesso discorso vale anche per Aprilia dove i casi sono stati 304 (la scorsa settimana erano stati 179) e per molti altri centri della provincia come Cisterna dove i casi sono stati 146 (la scorsa settimana erano stati 93). Da segnalare poi le 87 nuove positività di Sezze (la scorsa settimana erano state 52) e le 76 di Priverno (la scorsa settimana erano state 44), mentre a Terracina sono state 61 (la scorsa settimana erano state 49), a Fondi 56 (la scorsa settimana erano state 37). In calo invece i casi a Formia dove sono stati 45 (la scorsa settimana erano stati 48). In tutti i comuni, infine è stato registrato almeno un caso (leggi qui per il confronto con la scorsa settimana).