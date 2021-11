Coronavirus: oltre 700 casi in una settimana, provincia trascinata da Aprilia e Latina

Fa registrare un ulteriore aumento la curva settimanale dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina: sono 733 quelli registrati nell’intero territorio tra il 17 e il 23 novembre. Siamo ormai nel pieno della quarta ondata e lo dimostrano anche i numeri accertati in provincia e riportati nell’ultimo bollettino della Asl, se si pensa che i casi nella prima settimana del mese di novembre (quella dal 3 al 9) erano stati 378, la scorsa 620.

Nel periodo preso in considerazione è stato registrato il picco di 147 nuovi positivi in 24 ore il 19 novembre (una dato così alto non c’era da maggio), e per quattro giorni i contagi sono stati sopra la soglia dei 100.

Guardando gli altri dati, i decessi sono stati 4 nell’ultima settimana (erano stati 5 nella precedente). I ricoveri hanno fatto registrare un lieve aumento con i 13 effettuati nei giorni analizzati dalla Asl (una settimana fa erano stati 9), mentre sono stabili i guariti, in questa settimana 298 in totale (nella precedente erano stati 277).

Resta stabile anche il dato delle vaccinazioni che nei sette giorni presi in considerazione sono state 9.906 in totale. Per lo più, anche in linea con il dato regionale, si è trattato di terze dosi che sono state 6.645 (il 67%); poco meno di 2mila sono state invece le seconde dosi (il 20%), circa 1300 le prime (12,8%).

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, resta stabile la situazione ad Aprilia, che è uno dei comuni attenzioni dalla provincia e dove dallo scorso 15 novembre è in vigore l’obbligo di utilizzo anche all’aperto della mascherina. Qui, nella settimana appena trascorsa i casi sono stati 132 (la settimana scorsa erano stati 135); nella zona nord della provincia osservate speciali sono anche Latina, dove i contagi sono stati 179 (la settimana scorsa erano stati 175) e Cisterna dove se ne sono contati 70 (la settimana scorsa erano stati 57). A Formia, poi, le positività registrate sono state 45 (la settimana scorsa erano state 29), a Fondi 39 (la settimana scorsa erano state 21), a Sezze 36 (la settimana scorsa erano state 26) e a Terracina 33 (la settimana scorsa erano state 17). Infine, sono stati 7 i comuni in cui non sono stati registrati nuovi casi.