Coronavirus Latina: quasi 200 contagi in una settimana. Ma metà provincia è senza nuovi casi

Quasi 200 casi di coronavirus negli ultimi sette giorni nella provincia di Latina: è stato diffuso dalla Asl l’ultimo bollettino settimanale di settembre che scatta una fotografia sulla situazione attuale nel territorio pontino che ha visto nel mese in corso la curva dei contagi invertirsi progressivamente per poi stabilizzarsi.

Nello specifico i contagi riportati nel bollettino, che prende in considerazione l’arco temporale tra il 22 e il 28 settembre, sono 196, mentre la settimana scorsa (quella tra il 15 e il 21 del mese) erano stati 193, 202 quella ancora precedente e 234 nella prima.

Nel report non è riportato nessun decesso, mentre uno (l’unico di tutto il mese) era stato registrato la scorsa settimana; stabili come i casi anche i ricoveri che negli ultimi sette giorni sono stati 8, mentre erano stati 6 nel bollettino del periodo tra il 15 e il 21 settembre. Sono invece raddoppiati i guariti, più di 400 questa settimana. Più o meno stabili le vaccinazioni: tra 22 e il 28 del mese sono state quasi 12mila le dosi somministrate.

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale dei contagi (vedi foto in basso), la metà sono concentrati tra Latina (45) e Aprilia (44) dove si registrano i dati più alti; la settimana scorsa nel capoluogo i casi erano stati 28 e 52 nella seconda città più grande della provincia. Più bassi i numeri di tutti gli altri comuni: sono state 19 le positività riscontrate a Fondi (una settimana fa erano 15), 16 a Formia (una settimana fa erano 24), 13 a Cisterna ed Itri (una settimana fa erano state rispettivamente 5 e7), 12 a Cori (una settimana fa erano 10) e 10 a Sezze (una settimana fa erano 7). Infine, mezza provincia, ben 16 comuni, non hanno fatto registrare nuovi casi in questa settimana.