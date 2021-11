Coronavirus, oltre 300 contagi in una settimana in provincia, 100 ad Aprilia. Senza casi 9 comuni

Supera quota 300 il totale dei contagi da coronavirus che sono stati registrati nella provincia di Latina nell’ultima settimana che fa segnare un altro passo in avanti della curva. La situazione allo stato attuale viene descritta dalla Asl con il bollettino settimanale che riguarda il periodo compreso tra il 27 ottobre e il 2 novembre; in questo arco temporale sono stati 304 i casi accertati a fronte dei 288 della settimana scorsa (quella tra il 20 e il 26 ottobre) e dei 198 quella precedente (tra il 13 e il 19 ottobre).

Ed è proprio negli ultimi sette giorni presi in considerazione dall’Azienda sanitaria locale che sono stati registrati i picchi più alti del mese di ottobre, i 67 casi del giorno 27 e i 66 del giorno 31.

Dando uno sguardo agli altri dati del report (tabella in basso), poi, sono stati 3 i decessi (2 ad Aprilia e uno a Latina) e 11 i ricoveri, mentre nella settimana precedente erano stati 9, e 137 i guariti in calo rispetto ai precedenti sette giorni quando erano stati 212. Stabili, infine, le vaccinazioni che sono state 7.255.

Analizzando nello specifico la distribuzione territoriale delle nuove posivitià (tabella in basso) balzano agli occhi le 100 di Aprilia che resta uno dei comuni maggiormente attenzionati in questi giorni e dove i nuovi contagi in due settimane sono praticamente raddoppiati: nel bollettino scorso (dal 20 al 26 ottobre) i casi nella città del nord pontino erano stati 74, 55 in quello precedente ancora (dal 13 al 19 ottobre). Altri dati importanti arrivano anche da Latina con 55 casi (una settimana fa erano stati 35) e da Fondi con 31 (una settimana fa erano stati 32). Altri 14 contagi sono stati poi registrati a Cisterna (una settimana fa erano stati 13), 12 a Terracina (una settimana fa erano stati 14) e 11 a Cori (una settimana fa erano stati 24), Formia (una settimana fa erano stati 16) e Sezze (una settimana fa erano stati 12). Infine, sono solo 9 i comuni che nell’ultima settimana non hanno fatto registrare nuovi casi.