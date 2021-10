Coronavirus, scende la curva nell'ultima settimana in provincia, 14 comuni senza casi

Scende ancora all’inizio di ottobre la curva dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina. Lo testimonia il bollettino settimanale che è stato diffuso dalla Asl che prende in considerazione il periodo compreso tra il 29 settembre al 5 ottobre.

Sono stati 175 i casi registrati in tutto il territorio pontino, con picchi di 45 nel primo giorno della rilevazione e la massima flessione raggiunta con i 9 del 1° ottobre. Come detto un importante calo rispetto alle settimane precedenti quando i casi erano stati 196 la scorsa, 193 in quella precedente, 202 e 234 nelle prime due di settembre.

Nessun decesso è stato registrato per la seconda settimana consecutiva e sono stabili i ricoveri: 9 nel periodo preso in considerazione dall’ultimo bollettino della Asl mentre erano stati 8 in quello precedente; sono invece diminuite le guarigioni, 280 negli ultimi sette giorni contro le 433 notificate tra il 22 e il 28 settembre.

Sono scese, però, anche le vaccinazioni: sono state 9.338 le dosi somministrate nell’ultima settimana contro le 11.579 della precedente.

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, anche questa settimana i dati più alti arrivano da Aprilia e Latina dove si concentrano circa la metà dei casi: in entrambe le città, infatti, ne sono stati registrati 45, praticamente lo stesso dato della settimana precedente. Decisamente più bassi i numeri che arrivano dagli altri centri della provincia: 16 nuove positività sono state riscontate ad esempio a Fondi (la settimana precedente erano state 19), 15 a Sezze (la settimana precedente erano state 10) e 10 a Roccagorga (la settimana precedente erano state 5). Crescita del numero dei contagi ad una cifra per gli altri centri della provincia, mentre sono ben 14 quelli in cui non sono stati riscontrati nuovi casi per tutta la settimana.