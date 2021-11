Coronavirus, la curva sale ancora: 378 casi in una settimana in provincia. In aumento decessi e ricoveri

Per la quinta settimana consecutiva cresce ancora la curva dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina. Secondo l’ultimo bollettino redatto dalla Asl, che prende in considerazione il periodo compreso tra i 3 e il 9 novembre, i casi sono stati 378, con un aumento di circa il 24% rispetto alla settimana precedente (tra il 27 ottobre e il 2 novembre) quando erano stati invece 304. Si conferma quindi l’andamento in crescita dalla seconda metà del mese scorso se si considera che tra il 20 e il 26 ottobre le positività registrate in tutto il territorio pontino erano state 288.

Due sono stati i picchi più alti nella settimana presa in considerazione dall’Azienda sanitaria locale, i 100 casi del 5 novembre (un dato così alto non si aveva da metà maggio) e i 95 di due giorni dopo.

Anche gli altri valori hanno fatto registrare una crescita a novembre: i decessi nella settimana presa in considerazione sono stati 8, 9 dall’inizio del mese; un aumento importante basti pensare che i decessi in tutto ottobre sono stati 6. I ricoveri poi, tra il 3 e il 9 novembre, sono stati 15 (erano stati 11 una settimana fa), le guarigioni 306, mentre sono state 8840 le vaccinazioni, dato anche quest'ultimo in crescita.

Per quanto riguarda, infine, la distribuzione territoriale, il numero più alto di contagi è stato registrato ad Aprilia dove ne sono stati accertati ben 104 nella settimana, ancora di più rispetto ai 100 della scorsa. Nella città capoluogo, poi, sono state 73 le nuove positività, 34 a Cisterna. Decisamente più bassi i numeri degli altri comuni della provincia: 15 sono i contagi riscontrati a Pontinia, 14 rispettivamente a Cori, Fondi, Sonnino e Terracina, 13 a Priverno e Sezze, 12 a Formia; 9 sono poi a Sermoneta, 8 a Gaeta, 7 a San Felice Circeo, 6 ad Itri e Minturno, 5 a Bassiano e Sabaudia, 4 a Castelforte, 2 Lenola, Rocca Massima e Santi Cosma e Damiano e uno infine a Roccagorga e Sperlonga. Sono 9 i comuni dove non sono stati registrati nuovi contagi