Coronavirus, contagi in tutta la provincia: sono 7.207 in una settimana. Dieci i decessi

Cresce ancora la curva dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina nell’ultima settimana: è quanto emerge dal bollettino diffuso dalla Asl che prende in considerazione il periodo compreso tra il 5 e l’11 gennaio. In questo arco temporale sono stati 7.207 i contagi accertati in praticamente tutti e 33 i comuni del territorio, con un aumento del 26% rispetto alla settimana precedente quando i casi erano stati 5.693. In quattro diversi giorni (come si può vedere dalla tabella in basso) le positività giornaliere hanno superato quota mille con un picco di 1.599 proprio l’11 gennaio che rappresenta il dato più alto di sempre.

Anche i decessi nella settimana presa in considerazione hanno fatto conoscere un lieve aumento: sono stati infatti 10 a fronte dei 7 del periodo tra 29 dicembre e 4 gennaio. In lieve calo invece i nuovi ricoveri che sono stati 32, mentre la settimana precedente erano stati 35; infine le guarigioni notificate sono state 188.

Discorso a parte le vaccinazioni che hanno conosciuto un incremento negli ultimi sette giorni di quasi il 27%, in conseguenza anche di quanto disposto dal Governo con l’ultimo decreto approvato il 5 gennaio con cui è stato introdotto l’obbligo vaccinale per gli over 50 e sono state introdotte le nuove regole sul Super Green Pass. Anche le prime dosi, infatti, si sono rivelate in crescita. In totale sono state 39.024 le vaccinazioni: nello specifico sono state 30.649 le dosi booster, 4.694 le seconde dosi e 3.681 le prime dosi.

Andando a guardare la realtà nei singoli comuni, pesa sul totale di questa settimana il dato registrato nella città capoluogo, Latina, dove i contagi accertati in una settimana sono stati 2.258, con un aumento del 43% rispetto alla settimana precedente. Sono stati poi 702 i casi accertati ad Aprilia (la scorsa settimana erano 679) e 633 a Terracina (la scorsa settimana erano 451), 543 a Fondi (la scorsa settimana erano 344), 442 a Formia (la scorsa settimana erano 255) e 252 a Cisterna (la scorsa settimana erano 286). Numeri alti, come si vede nella tabella in basso, sono stati registrati anche nei piccoli centri della provincia come ad esempio i 44 casi di Ponza (la scorsa settimana erano 9) o gli 87 di Lenola (la scorsa settimana erano 16). Nessun comune, comunque, è rimasto a zero casi.