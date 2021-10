Coronavirus, contagi ancora in calo in provincia: 164 in una settimana. Senza casi 14 comuni

La curva dei contagi da coronavirus continua a scendere nella provincia di Latina: a raccontarlo il bollettino settimanale della Asl di Latina che ha analizzato il periodo compreso tra il 6 e il 12 ottobre.

I casi sono stati 164, che fanno registrare ancora una volta un segno meno rispetto alla settimana precedente quando le positività erano state 175, come rispetto a quella precedente ancora (196 contagi). Il picco più alto c’è stato il 7 ottobre con 41 casi in un giorno a cui si contrappone il 12 ottobre in cui i casi sono tati invece solo 10.

In tutto l’arco temporale preso in considerazione nell’ultimo bollettino non sono stati registrati decessi, mentre i ricoveri sono stati 10, più o meno in linea con le rilevazioni precedenti (tra il 29 settembre e il 5 ottobre erano stati 9 e tra il 22 e il 28 settembre 8). Nella scorsa settimana, poi, le guarigioni sono state 324, in crescita rispetto alla precedente quando erano state 280.

Per quanto riguarda le vaccinazioni, infine, le dosi somministrate negli scorsi sette giorni sono state 7971.

Analizzando a distribuzione territoriale, i dati più alti arrivano dai comuni di Latina, con 31 contagi (la settimana precedente erano stati 45), Aprilia con 27 (la settimana precedente erano stati 45) e Fondi con 25 (la settimana precedente erano stati 16); altri 16 positività sono state riscontrate a Cisterna (la settimana precedente erano stati 7). Negli altri comuni c’è stata una crescita dei casi ad una cifra, mentre sono stati 14 i comuni senza nuovi casi.