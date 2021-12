Coronavirus, i contagi accelerano: 1.117 in una settimana in provincia. Lieve calo dei ricoveri

Il coronavirus accelera nella provincia di Latina: nella settimana tra l’8 e il 14 dicembre i contagi accertati tra i residenti di tutto il territorio pontino sono stati 1.117 con una media di 159 ogni giorno e un aumento del 33,8% rispetto alla precedente quando i casi erano stati 835 (uno in meno dell’ultima settimana di novembre). Questo il dato reso noto dalla Asl con l’ultimo bollettino settimanale. Da segnalare le 205 positività riscontrate in 24 ore il 13 dicembre e le 196 di due giorni prima, che fanno tornare indietro alle settimane di aprile.

Per quanto riguarda gli altri dati, restano stabili i decessi che anche questa settimana come la precedente (dall’1 al 7 dicembre) sono stati 4; in leggero calo invece i ricoverati che nell’ultimo bollettino della Asl sono stati 14 (-4); le guarigioni, invece sono state 229.

Menzione a parte meritano le vaccinazioni che nella seconda settimana di dicembre sono state 28.015 (circa 2mila in meno rispetto all’ultima rilevazione della Asl); il dato totale è stato trainato soprattutto dalle terze dosi che sono state 22.900 (l’81,7%); sono state invece 1.660 le prime dosi (5,7%), 3.455 le seconde (12,3%).

Guardando nello specifico i dati della Asl, possiamo vedere che i contagi sono distribuiti in tutta la provincia. Si segnalano i 377 casi di Latina (una settimana fa erano stati 259), i 179 di Aprilia (una settimana fa erano stati 127) e i 93 di Cisterna (una settimana fa erano stati 91). Nell’ultima settimana sono state 53 invece le positività a Gaeta (una settimana fa erano state 26) e 52 a Sezze (una settimana fa erano state 35); 49 ancora a Terracina (una settimana fa erano state 61) e 48 a Formia (una settimana fa erano state 53), 44 a Priverno (una settimana fa erano state 12), 38 a Sabaudia (una settimana fa erano state 25) uno in meno a Fondi (una settimana fa erano state 24). Sono solo tre i comuni in cui non sono stati registrati nuovi contagi Bassiano, Campodimele e Rocca Massima.