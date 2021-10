Coronavirus, riprendono i test al drive-in dell'ex Rossi Sud dedicati alle scuole

Le classi che si trovano in quarantena per la presenza di positivi vengono convocate dalla Asl

Riprendono oggi, 1 ottobre, i test per la ricerca del covid dedicati alle scuole al drive-in dell'ex Rossi Sud di Latina. Nella parte esterna della struttura di via dei Monti Lepini, dove è stato allestito anche l'hub per la somministrazione dei vaccini, sono state riattivate le operazioni per effettuare test antigenici e tamponi molecolari esclusivamente dedicati agli studenti e al personale scolastico delle classi di Latina che si trovano in quarantena,

Il protocollo della Asl prevede infatti che, in presenza di un positivo, tutta la classe, compresi i docenti, sia posta in isolamento. Gli alunni vengono chiamati ad effettuare i test di controllo tra il 12° e il 14° giorno dall'ultimo contatto con il positivo. Per docenti e alunni già vaccinati invece il termine è inferiore. Le classi vengono convocate direttamente dalla Asl ad orari prestabiliti e in pochi minuti è già possibile avere il risultato.

Secondo l'ultimo rilevamento dell'azienda sanitaria di Latina, che risale al 29 settembre, erano 20 le classi in quarantena in tutta la provincia e 35 gli studenti contagiati dal covid, con una prevalenza di casi fra gli alunni delle scuole dell'infanzia.