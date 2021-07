Campagna vaccinale itinerante, le prossime tappe in provincia. Zingaretti: "Cerchiamo le persone comune per comune"

Continua in tutto il Lazio l'operazione Delta, con il camper itinerante che tocca piccoli e medi comuni della regione per effettuare i vaccini anti covid. Il Lazio intanto è vicinto alle 6 milioni di somministrazioni totali. "Ora dopo gli hub - commenta il presidente della Regione Nicola Zingaretti - i medici di medicina generale e le farmacie, andiamo a cercare le persone comune per comune".

"E' il momento di raddoppiare gli sforzi - aggiunge Zingaretti - e adeguare la campagna vaccinale a una nuova fase della lotta al covid. Dobbiamo avvicinarci il più possibile alle persone e portarle a vaccinarsi. Avanti così".

Intanto, per quanto riguarda il calendario delle prossime tappe del camper vaccinale previste in provincia, domani, 14 luglio, e giovedì 15 luglio sarà la volta di Spigno Saturnia, mentre nelle giornate del 16 e 17 luglio, dalle 10 alle 16, presso l'Arena Mallozzi sul lungomare di Scauri, infine, 18 e 19 luglio la tappa è nel comune di Fondi. Il siero somministrato è il monodose Johnson & Johnson e non c è bisogno di prenotazione o di prescrizione, ma soltanto della tessera sanitaria. Il camper ha già raggiunto, con 150 dosi al giorno, le città di Latina, Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina, Sperlonga, Gaeta e Formia.